08.09.25
18:42
RSS
мапа сайту
Валютні інтервенції НБУ третій тиждень тримаються на рівні біля $0,5 млрд
13:45 08.09.2025 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $21,7 млн, або на 3,8% - до $551,3 млн, що відповідає рівню позаминулого тижня, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $78,9 млн з $65,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $315,8 млн.
На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо також зросло до $68,2 млн з $44,3 млн на позаминулому тижні, хоча протягом тижня воно й скорочувалося з $25,7 млн у понеділок до $14,0 млн у четвер.
Цей результат частково був зумовлений високим обсягом купівлі безготівкової валюти 1 вересня - $32,9 млн.
Нацбанк почав окремо публікувати дані щодо статистики валютообмінних операцій за вихідні, тоді як раніше він поєднував їх з даними за понеділок.
Офіційний курс гривні до долара на початку минулого тижня послабився з 41,3203 грн/$1 до 41,3722 грн/$1, але у п'ятницю Нацбанк укріпив національну валюту до рівня 41,2199 грн/$1. Останній раз гривня коштувала так дорого кілька днів у третій декаді серпня, а до того - у квітні цього року.
На готівковому ринку долар за минулий тиждень також подешевшав ще приблизно на 6-8 коп.: купівля - до 41,21 грн/$1, а продаж - до близько 41,30 грн/$1.
"Внутрішній попит залишається стриманим: імпортери працюють планово, населення переважно орієнтується на євро, а НБУ своїми інтервенціями утримує рівновагу без різких рухівє Загальна характеристика поведінки ринку - плавне зниження (курсу долара до гривні) без різких імпульсів", - зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".
Вони додали, що спред між купівлею та продажем стабільно тримається у вузькому коридорі 0,40-0,50 грн, а ринкові курси залишаються рівновіддаленими від офіційного. Це свідчить про відсутність нервозності та підтримку "курсового консенсусу" між ринком і регулятором.
Згідно з короткостроковим прогнозом "КИТ Group" на період до середини вересня курс залишиться у базовому діапазоні 41,20-41,70 грн/$1, тоді як середньостроковий прогноз на 2-3 місяці передбачає діапазон 41,50-42,20 грн/$1.
"Ймовірне вересневе рішення ФРС може задати імпульс у будь-який бік: у разі зниження ставки - гривня може короткостроково зміцнитись, а долар опуститися до нижньої межі; у разі збереження - котирування триматимуться ближче до верхньої межі", - вважають експерти.
Довгостроково (6+ місяців) вони зберігають сценарій плавної девальвації: очікуваний орієнтир 43,00-44,50 грн/$1 за умови стабільної зовнішньої допомоги та контрольованої політики НБУ.
