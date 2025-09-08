Європейські ринки акцій зростають у понеділок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в понеділок.

Інвестори оцінюють статдані та перспективи грошово-кредитної політики центральних банків, а також стежать за новинами з Франції, де має відбутися голосування про довіру уряду.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:44 к. ч. піднявся на 0,28% - до 550,76 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,1%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,34%, італійський FTSE MIB - 0,29%, іспанський IBEX 35 - 0,68%.

Як показали дані, що вийшли в понеділок, обсяг промислового виробництва у ФРН у липні збільшився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем. Показник збігся із консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

У червні, згідно з переглянутими даними, промвиробництво скоротилося на 0,1%, а не на 1,9%, як і повідомлялося раніше.

Обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в липні скоротився на 0,6% відносно попереднього місяця - до 130,2 млрд євро. Обсяг імпорту зменшився на 0,1%, до 115,4 млрд євро. У річному зіставленні зростання експорту становило 1,4%, імпорту - 4,3%.

Профіцит балансу зовнішньої торгівлі Німеччини в липні зменшився до 14,7 млрд євро з 15,4 млрд євро в червні.

У понеділок у Національних зборах Франції відбудеться голосування про довіру прем'єр-міністру Франсуа Байру, ініційоване ним самим для отримання мандата на проведення непопулярних економічних реформ, що передбачають жорстку економію з метою скорочення дефіциту державного бюджету. Аналітики переважно очікують, що Байру не отримає підтримки.

Пізніше цього тижня увагу ринків буде спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке завершиться 11 вересня. Більшість експертів сходяться на думці, що ЄЦБ залишить основні процентні ставки без змін. Особливий інтерес у зв'язку з цим становитиме підсумкова заява центробанку і його сигнали щодо перспектив економіки єврозони і ГКП.

Учасники ринку також чекатимуть даних щодо динаміки цін у США в серпні, які допоможуть їм скорегувати уявлення про подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС). У середу вийде звіт про ціни виробників, а в четвер - звіт про споживчі ціни.

Опублікований у п'ятницю звіт вказав на ослаблення американського ринку праці, що зміцнило очікування, пов'язані зі зниженням базової ставки Федрезерву на засіданні у вересні. Імовірність її зниження на 25 базисних пунктів на засіданні 17 вересня тепер оцінюється в 90,1%, на 50 б.п. - у 9,9%, за даними FedWatch.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції британської фінкомпанії Investec (+5%), тоді як найбільше зниження демонструють котирування паперів британської страхової компанії Phoenix Group, що падають на 6,3%, незважаючи на її сильну звітність.

Ринкова вартість британської будівельної компанії Vistry Group Plc підвищується на 3,2% після повідомлень про те, що вона підписала угоду про довгострокове партнерство з Homes England - державним агентством з житлового будівництва.

Акції британського чипмейкера IQE падають у ціні на 9,7%. Компанія погіршила річний прогноз виручки на тлі макроекономічної невизначеності, а також повідомила, що розглядає питання про продаж своїх активів.

Капіталізація британського оператора складів Warehouse REIT скорочується на 0,2%. Американська інвесткомпанія Blackstone Inc. оголосила про отримання згоди на продаж своїх акцій від достатньої кількості акціонерів Warehouse REIT, щоб завершити купівлю компанії. Blackstone пропонувала по 115 пенсів за папір Warehouse REIT, що відповідає оцінці всієї компанії приблизно в 489 млн фунтів стерлінгів ($660 млн).

Вартість акцій нафтогазових компаній підвищується слідом за цінами на нафту, зокрема Shell - на 1,1%, BP Plc - на 1,3%, TotalEnergies - на 0,9%.

Впевнений підйом у Франкфурті демонструють Commerzbank AG (на 3,1%), Heidelberg Materials AG і adidas AG (на 2,7%), тоді як у зниженні лідирують Hannover Rueck SE (-0,8%), Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG і Porsche AG (-0,6%).

У Парижі активно зростає ціна паперів Schneider Electric SE (на 2,5%), Compagnie de Saint-Gobain і Bouygues SA (на 1,3%). При цьому помітно дешевшають акції Edenred (на 6,2%), Danone SA (на 1%) і Pernod Ricard SA (на 0,8%).