ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.09.25

«Мета путіна - окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання - це перемога», - розповів президент у інтерв'ю ABC News.