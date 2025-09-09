Авторизация

Золото коливається поблизу рекордного максимуму на тлі перспектив зниження ставок в США

08:19 08.09.2025 |

Фінанси

Золото коливається поблизу рекордного максимуму на тлі перспектив зниження ставок в США

 

У понеділок золото утримувалося поблизу історичного максимуму, наближаючись до ключового рівня 3600 доларів, підтримане зростаючими очікуваннями зниження ставок Федеральною резервною системою США цього місяця після опублікування минулого тижня слабших, ніж очікувалося, даних про ринок праці.

Станом на 04:54 за Гринвічем ціна спотового золота майже не змінилася і становила 3583,41 долара за унцію. У п'ятницю ціна золота піднялася до рекордного рівня 3599,89 долара.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,8% до 3624 доларів.

«Головним фактором є дані про зайнятість у США і очікування, що ФРС може знизити ставку на 50 базисних пунктів у вересні. Це незначна ймовірність, але істотна зміна порівняно з ситуацією до оприлюднення даних про зайнятість», - сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

«В основному... зараз всі фактори сприяють зростанню ціни на золото, і, незважаючи на інфляційний шок цього тижня, ми добре протестуємо рівень 3600 доларів».

У серпні зростання зайнятості в США різко сповільнилося, а рівень безробіття зріс до майже чотирирічного максимуму в 4,3%, що підтвердило пом'якшення умов на ринку праці та закріпило аргументи на користь зниження ставки ФРС наступного тижня.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери повністю врахували зниження на 25 базисних пунктів цього місяця, а ймовірність значного зниження на 50 базисних пунктів становить 8%.

Зниження процентних ставок зменшує альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота в злитках і тисне на долар, роблячи золото дешевшим для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Зараз увага переходить до звіту про інфляцію в США, який буде опублікований у четвер і може прояснити розмір очікуваного зниження ставок ФРС.

Цього року золото подорожчало на 37% після зростання на 27% у 2024 році, що було спричинено слабкістю долара, купівлею центральним банком, пом'якшенням монетарної політики та загальною геополітичною та економічною невизначеністю.

У серпні центральний банк Китаю додав золото до своїх резервів, продовживши купівлю золота десятий місяць поспіль.

Тим часом спекулянти золотом збільшили чисті довгі позиції на 20 740 контрактів до 168 862 за тиждень, що закінчився 2 вересня.

Спотове срібло впало на 1% до 40,57 долара за унцію. Платина подорожчала на 0,2% до 1375,33 долара, а паладій залишився на рівні 1109,50 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

