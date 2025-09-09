Фінансові новини
09.09.25
08:29
RSS
мапа сайту
Азіатські акції зростають на тлі бетів на зниження процентної ставки. Nikkei стрімко зростає після відставки Ісіби та сильних показників ВВП
08:03 08.09.2025 |
Більшість азіатських акцій зростають в понеділок після того, як м'які дані про зайнятість у США посилили бети на зниження процентної ставки у вересні, а японські акції очолили зростання на тлі сильних даних про економічне зростання, навіть після несподіваної відставки прем'єр-міністра Шігеру Ісіби.
Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,2% на азіатських торгах, відновившись після негативного закриття у п'ятницю на Волл-стріт, коли дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі також викликали побоювання щодо уповільнення економічного зростання в США.
Однак ринки залишалися в основному оптимістичними щодо того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів під час засідання 16-17 вересня. Цього тижня увага також прикута до ключових даних про споживчу інфляцію в США.
Індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 1,5% і 1,1% відповідно, наблизившись до рекордних максимумів, які востаннє спостерігалися в середині серпня.
Переглянутий валовий внутрішній продукт за другий квартал показав, що японська економіка зростала набагато швидше, ніж спочатку передбачалося, на тлі сильного експорту і приватних витрат.
Зростаючі сумніви щодо подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії також сприяли зростанню японських акцій, особливо з огляду на посилення політичної невизначеності в країні.
Прем'єр-міністр Ісіба заявив у неділю, що він піде у відставку з посади лідера Ліберально-демократичної партії, лише через кілька тижнів після того, як правляча коаліція зазнала нищівної поразки на виборах до верхньої палати парламенту.
Ісіба зазначив, що його відставка відбулася також після того, як Токіо уклало торговельну угоду з США, яка передбачатиме відносно нижчі мита на японські товари.
Однак його раптова відставка відкриває шлях до потенційної боротьби за лідерство в четвертій за величиною економіці світу, особливо після того, як ЛДП втратила більшість у верхній палаті парламенту.
Кандидати, які можуть замінити Ісібу, вважаються набагато менш консервативними в фінансовому плані, ніж прем'єр-міністр, що йде у відставку.
Азіатські ринки в цілому були набагато менш оптимістичними, ніж японський, оскільки обережність щодо охолодження економіки США обмежувала загальний оптимізм щодо зниження ставок.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2%, залишаючись стриманим, оскільки інвестори зафіксували значні прибутки за серпень. Shanghai Composite і Hong Kong's Hang Seng піднялися приблизно на 0,1% кожен.
Цього тижня увага зосереджена на ключових даних про торгівлю та інфляцію в Китаї, які дадуть більше підказів щодо відновлення другої за величиною економіки світу.
Австралійський індекс ASX 200 відставав, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання змусили інвесторів покинути економічно чутливі сектори, такі як гірничодобувна промисловість та фінанси.
Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,1%, як і індекс Straits Times у Сінгапурі.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зросли на 0,3%, хоча індекс відновлювався від втрат попереднього тижня, оскільки інвестори були стурбовані введенням Вашингтоном 50-відсоткових торговельних мит на товари з Нью-Делі.
