Єна падає після відставки прем'єр-міністра Японії Ісіби

Єна в понеділок значно подешевшала після новини про відставку прем'єр-міністра Японії Шігеру Ісіби, тоді як долар відновлювався після падіння на тлі слабкого звіту про ринок праці в США, який закріпив очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою цього місяця.

У понеділок увага ринків також буде прикута до голосування про довіру прем'єр-міністру Франції Франсуа Байру, яке, як очікується, він програє, що ще більше поглибить політичну кризу в другій за величиною економіці єврозони.

Японський політик Ісіба в неділю оголосив про свою відставку, що може спричинити тривалий період політичної невизначеності в нестабільний момент для четвертої за величиною економіки світу.

В результаті цього в понеділок на азіатських ринках єна впала на 0,6% проти долара до 148,25.

Японська валюта також впала до найнижчого рівня за більше ніж рік по відношенню до євро та фунта стерлінгів, відповідно до 173,91 та 200,33.

Інвестори зосереджують увагу на ймовірності заміни Ісіби прихильником більш м'якої фіскальної та монетарної політики, таким як ветеран Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїчі, який критикував підвищення процентних ставок Банком Японії.

«Імовірність додаткового підвищення ставок у вересні з самого початку не вважалася високою, і вересень, ймовірно, буде періодом вичікування», - сказав про наступний крок Банку Японії Хірофумі Судзукі, головний валютний стратег SMBC.

«Однак з жовтня результати частково залежатимуть від наступного прем'єр-міністра, тому ситуація має залишатися напруженою».

Занепокоєння щодо політичної невизначеності спричинило минулого тижня розпродаж єни та японських державних облігацій (JGB), що призвело до рекордного зростання прибутковості 30-річних облігацій.

«Оскільки ЛДП не має чіткої більшості, інвестори будуть обережними, доки не буде підтверджено наступника, що призведе до високої волатильності єни, облігацій та акцій», - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«У найближчій перспективі це свідчить про ослаблення єни, підвищення премії за строковість JGB і двосторонній рух акцій, поки не стане відомо, хто стане наступником».

Колишній міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі заявив, що братиме участь у виборах наступного голови ЛДП, повідомило агентство Kyodo в понеділок.

Єна майже не відреагувала на дані, опубліковані в понеділок, які показали, що економіка Японії у другому кварталі зростала значно швидше, ніж спочатку передбачалося.

Долар відшкодовував частину своїх значних втрат, частково завдяки слабкості єни, після різкого падіння в п'ятницю на тлі даних, які показали подальші тріщини на ринку праці США.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі показав, що в серпні зростання зайнятості в США різко сповільнилося, а рівень безробіття зріс до майже чотирирічного максимуму в 4,3%.

Після оприлюднення звіту інвестори посилили бети на надзвичайне зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів наприкінці цього місяця, і зараз оцінюють ймовірність такого кроку в 8%, порівняно з нульовою тиждень тому, згідно з CME FedWatch Tool.

По відношенню до долара британський фунт впав на 0,11% до 1,3492 долара, піднявшись у п'ятницю більш ніж на 0,5%. Євро також знизився на 0,11% до 1,1709 долара, після того як у п'ятницю досяг найвищого рівня за більш ніж місяць.

Індекс долара стабілізувався на рівні 97,87 після падіння на понад 0,5% у п'ятницю.

«З огляду на більш високі ризики зниження зайнятості, ми вважаємо, що зниження ставки на засіданні у вересні є практично гарантованим. Ми продовжуємо очікувати зниження на 25 б.п. на цьому засіданні», - зазначили економісти Barclays у своїй записці.

«Однак ми змінюємо наш прогноз щодо ФРС, додаючи ще одне зниження на 25 б.п. в жовтні, залишаючи без змін зниження в грудні. Загалом, ми зараз вважаємо, що FOMC проведе три зниження на 25 б.п. цього року, пом'якшивши політику в умовах уповільнення ринку праці».

Міністр фінансів США Скотт Бессент у п'ятницю закликав до поновлення контролю над ФРС, включаючи її повноваження встановлювати процентні ставки, оскільки адміністрація Трампа посилює свої зусилля з метою встановлення контролю над центральним банком.

Президент Дональд Трамп розглядає трьох фіналістів на посаду голови Федеральної резервної системи, які замінять Джерома Пауелла, якого президент критикував протягом усього року за те, що той не знизив ставки, як він того вимагав.

Австралійський долар зріс на 0,05% до 0,6558 долара, а новозеландський долар знизився на 0,03% до 0,5891 долара.