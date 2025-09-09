Індекси Волл-стріт закрилися зниженням, оскільки дані про зайнятість посилили економічні побоювання

Американські акції закрилися в п'ятницю незначним зниженням, оскільки інвестори зважували економічні побоювання та оптимізм щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою після того, як дані показали різке уповільнення зростання зайнятості в США в серпні.

Найбільше постраждали акції банків, індекс S&P 500 банків закрився зниженням на 2,4%.

Однак акції Broadcom подорожчали на 9,4%, що допомогло компенсувати втрати ринку, на наступний день після того, як виробник мікросхем оголосив про замовлення на 10 млрд доларів на мікросхеми штучного інтелекту від нового клієнта і прогнозував дохід у четвертому кварталі вище за очікування.

За даними Міністерства праці, минулого місяця в економіці США було створено 22 000 робочих місць замість прогнозованих 75 000, що підтверджує погіршення ситуації на ринку праці.

Три основні американські фондові індекси спочатку зросли і побили рекорди після оприлюднення даних, оскільки трейдери ф'ючерсів, пов'язаних з обліковою ставкою ФРС, посилили бети на те, що центральний банк США почне швидко знижувати ставки, починаючи з цього місяця, і зараз на столі лежить пом'якшення на 50 базисних пунктів.

Основні індекси закінчили день значно вище мінімальних значень сесії.

«На даний момент потрібно більше ніж один набір поганих даних, щоб вивести нас з цього ринку», - сказав Піт Мулмат, генеральний директор IG North America, материнської компанії tastytrade, в Чикаго.

З огляду на таку велику увагу до прогнозів щодо ставок, американські інвестори в акції будуть пильно стежити за даними про інфляцію в найближчий тиждень. Щомісячний індекс споживчих цін у США буде опублікований у четвер.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 220,43 пункти, або 0,48%, до 45 400,86, S&P 500 втратив 20,58 пункту, або 0,32%, до 6 481,50, а Nasdaq Composite впав на 7,31 пункту, або 0,03%, до 21 700,39.

За тиждень індекс Dow впав на 0,3%, індекс S&P 500 зріс на 0,3%, а індекс Nasdaq піднявся на 1,1%.

«Сьогоднішній звіт про зайнятість підтверджує ослаблення ринку праці та виправдовує зниження процентної ставки на засіданні ФРС наприкінці цього місяця», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу та формування портфелів в U.S. Bank Asset Management у Міннеаполісі.

«Ринок праці залишиться дуже важливим індикатором розвитку економічної ситуації, але поки що споживчі витрати дійсно здивували багатьох, незважаючи на ослаблення ринку праці».

BofA Global Research також скоригувала свій прогноз після опублікування звіту, передбачаючи зниження на чверть процентного пункту у вересні та грудні.

За розрахунками LSEG, американський ринок ф'ючерсів на процентні ставки оцінив ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня в 7%, а ймовірність більш стандартного зниження на 25 базисних пунктів - в 93%.

Очікування зниження процентної ставки допомогли сектору нерухомості закритися з підвищенням на 1%, а індекс нерухомості Філадельфії підскочив на 2,1%.

Акції Kenvue впали на 9,3% після того, як Wall Street Journal повідомив, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією, але не наводячи доказів, що міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший планує оголосити, що застосування знеболювального препарату Tylenol від Kenvue вагітними жінками потенційно пов'язане з аутизмом.

Серед інших компаній, що зазнали падіння, Lululemon Athletica впала на 18,6% після того, як виробник одягу для йоги вдруге поспіль знизив свій прогноз річного прибутку.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,87 до 1. На NYSE було зафіксовано 508 нових максимумів і 64 нових мінімуми.

На біржі Nasdaq 2704 акції подорожчали, а 1899 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,42 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,95 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,05 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.