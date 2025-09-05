Долар помітно дешевшає до основних світових валют після виходу звіту щодо ринку праці США

Курс долара США помітно знижується до основних світових валют після виходу звіту щодо американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,54%.

Інвестори вивчають статдані ринку праці США за серпень, оцінюючи перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні у вересні.

Кількість робочих місць в економіці США в серпні збільшилася на 22 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 75 тис., за результатами опитувань Trading Economics і MarketWatch.

Згідно з переглянутими даними, в липні показник зріс на 79 тис., а не на 73 тис., як повідомлялося раніше. У червні кількість робочих місць скоротилася на 13 тис., а не підвищилася на 14 тис.

Безробіття в країні минулого місяця зросло до 4,3% порівняно з 4,2% попереднього місяця. Це збіглося з очікуваннями експертів. Таким чином, воно досягло максимального рівня із жовтня 2021 року.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів на засіданні у вересні тепер оцінюють у 87,8%, на 50 б. п. - у 12,2%, за даними FedWatch.

Курс євро на 16:10 EET підвищився на 0,69% - до $1,1731. Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,68%, по $1,3527.

Курс долара щодо єни падає на 0,82% і становить 147,27 єни.