Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 20:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар помітно дешевшає до основних світових валют після виходу звіту щодо ринку праці США
16:30 05.09.2025 |
Курс долара США помітно знижується до основних світових валют після виходу звіту щодо американського ринку праці.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,54%.
Інвестори вивчають статдані ринку праці США за серпень, оцінюючи перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні у вересні.
Кількість робочих місць в економіці США в серпні збільшилася на 22 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 75 тис., за результатами опитувань Trading Economics і MarketWatch.
Згідно з переглянутими даними, в липні показник зріс на 79 тис., а не на 73 тис., як повідомлялося раніше. У червні кількість робочих місць скоротилася на 13 тис., а не підвищилася на 14 тис.
Безробіття в країні минулого місяця зросло до 4,3% порівняно з 4,2% попереднього місяця. Це збіглося з очікуваннями експертів. Таким чином, воно досягло максимального рівня із жовтня 2021 року.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів на засіданні у вересні тепер оцінюють у 87,8%, на 50 б. п. - у 12,2%, за даними FedWatch.
Курс євро на 16:10 EET підвищився на 0,69% - до $1,1731. Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,68%, по $1,3527.
Курс долара щодо єни падає на 0,82% і становить 147,27 єни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар помітно дешевшає до основних світових валют після виходу звіту щодо ринку праці США
|Криптогігант Tether розглядає інвестиції в золотодобувну галузь
|Ринок акцій Європи зростає на статданих, корпоративних новинах
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2475 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.09.25
|Золото може підскочити до $5 тис. через ризики для незалежності ФРС - Goldman
|Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордного рівня напередодні оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android