05.09.25
- 14:05
Ринок акцій Європи зростає на статданих, корпоративних новинах
13:04 05.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в п'ятницю, інвестори оцінюють статдані з єврозони і корпоративні новини.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:28 EET піднявся на 0,24% - до 551,42 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додає 0,25%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,01%, італійський FTSE MIB - 0,17%, іспанський IBEX 35 - 0,06%.
Як стало відомо в п'ятницю, роздрібний продаж у Великій Британії в липні збільшився на 0,6% щодо попереднього місяця, тоді як аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,2%. У червні, за уточненими даними, показник підвищився на 0,3%, а не на 0,9%, як було оголошено раніше.
Тим часом обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в липні скоротився на 2,9% порівняно з попереднім місяцем. Експерти прогнозували зростання показника на 0,5%. Згідно з переглянутими даними, у червні обсяг замовлень зменшився на 0,2%, а не на 1%, як повідомлялося раніше.
Економіка єврозони в другому кварталі збільшилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, за остаточними даними статистичного управління Європейського союзу. Фінальна оцінка збіглася з попередньою, експерти також не очікували її перегляду.
Пізніше в п'ятницю буде оприлюднено звіт по американському ринку праці за серпень, який може вплинути на рішення Федрезерву щодо розміру ключової процентної ставки на вересневому засіданні. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що безробіття минулого місяця зросло до 4,3% з 4,2% місяцем раніше, а кількість робочих місць (за винятком сільськогосподарського сектора) збільшилася на 75 тис.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції шведського виробника промислових товарів Hexagon AB, що дорожчають на 7% на новині, що Cadence Design купує її інжиніринговий і проєктувальний бізнес за 2,7 млрд євро.
Ціна паперів Thyssenkrupp підвищується на 5,3%, STMicro - на 5,1%.
Ринкова вартість датської Orsted A/S зростає на 3,4%. Акціонери найбільшого у світі оператора вітропарків схвалили залучення компанією додаткового капіталу в розмірі 60 млрд данських крон ($9,4 млрд) під час позачергових зборів у п'ятницю.
Французька Safran, постачальник продукції для аерокосмічної та оборонної галузей, розглядає можливість продажу значної частини підрозділу, що випускає комплектувальні для інтер'єрів літаків, пише газета Financial Times. Ціна паперів компанії зростає на 1%.
Найрізкіший спад у зведеному індексі демонструють папери розробника ПЗ для фінансових компаній Temenos, що впали на 15%. Компанія повідомила про звільнення головного виконавчого директора Жана-П'єра Брулара.
У Франкфурті акції Daimler Truck і Infineon Technologies дорожчають на 1,9% і 1,8% відповідно, а ціна паперів Beiersdorf знижується на 1,2%.
У Парижі активно зростає ціна паперів ArcelorMittal і Stellantis (на 2,1%), а ринкова вартість L'Oreal і LVMH опускається більш ніж на 1%.
