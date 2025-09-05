Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордного рівня напередодні оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі

Ціни на золото зросли в п'ятницю на азіатських торгах, залишаючись близькими до недавніх максимумів на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок у США, а оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, як очікується, посилить цю тенденцію.

Золото, як і ціни на метали в цілому, було на шляху до тижневого зростання, оскільки долар втратив позиції на тлі зростаючої впевненості у зниженні ставок у вересні.

О 07:04 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 3559,82 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3617,87 долара за унцію. Спотові ціни досягли рекордного рівня 3578,80 долара за унцію на початку цього тижня.

Цього тижня золото мало додати 3,2%, що стало б третім тижнем поспіль сильного зростання, оскільки впевненість у зниженні процентної ставки у вересні сприяла підвищенню цін на метал.

Жовтий метал також виграв від збільшення попиту на безпечні активи на початку цього тижня на тлі занепокоєння щодо надмірного державного боргу в розвинених країнах, а також невизначеності щодо економіки США, головним чином щодо торговельних мит та незалежності Федеральної резервної системи.

Цього тижня низка представників ФРС заявила, що центральний банк більш схильний до зниження процентних ставок на тлі стійких ознак охолодження ринку праці США. Дані про кількість заявок на допомогу з безробіття та вакансії, опубліковані на початку тижня, виявилися гіршими, ніж очікувалося.

Це змусило трейдерів підвищити свої очікування щодо зниження ставки у вересні. За даними CME Fedwatch, ф'ючерси на федеральні фонди показали, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня у понад 96%.

Ціни на метали в цілому зросли в п'ятницю і також демонстрували тижневе зростання. Спотова ціна на платину зросла на 0,6% до 1383,20 дол. за унцію і за тиждень подорожчала на 1,1%.

Спотова ціна срібла зросла на 0,5% до 40,8615 доларів за унцію і цього тижня зросла майже на 3%.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до 9 957,05 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX зросли на 0,6% до 4,5932 доларів за фунт.

Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані о 08:30 за східним часом (12:30 за Гринвічем), як очікується, покажуть, що зростання зайнятості в серпні залишалося слабким на тлі тривалого охолодження ринку праці. Очікується, що ці дані ще більше підштовхнуть ФРС до зниження ставок у вересні.

Нижчі ставки, як правило, вигідні для активів, що не приносять доходу, таких як метали, оскільки знижують альтернативні витрати на інвестиції в цей сектор порівняно з державними борговими зобов'язаннями.