Акції в Азії зростають на тлі уваги до даних про зайнятість у США. Японія зростає на тлі оптимізму щодо торгівлі

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, завершивши нестабільний тиждень, оскільки інвестори очікують на ключові дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, щоб отримати більше підказок щодо процентних ставок у найбільшій економіці світу.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в регіоні після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про введення в дію торговельної угоди між Вашингтоном і Токіо, яка передбачає зниження торговельних мит для азіатської країни.

Китайські ринки стабілізувалися після падіння, спричиненого фіксацією прибутку цього тижня, і тепер очікують на низку економічних показників, які будуть опубліковані наступного тижня, щоб отримати додаткові сигнали щодо китайської економіки.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали з Волл-стріт, де оптимізм щодо зниження процентних ставок призвів до того, що індекс S&P 500 закрився в четвер на рекордно високому рівні. Зараз увага зосереджена на даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані о 08:30 за східним часом (12:30 за Гринвічем).

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,2% на азіатських торгах.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,8%, а TOPIX піднявся на 0,4%. Цього тижня Nikkei торгувався з підвищенням на 0,4%.

Настрої щодо Японії покращилися завдяки підписанню Трампом нещодавно укладеної торговельної угоди, яка передбачатиме зниження торговельних мит на Японію, особливо на ключовий автомобільний сектор країни.

Дані про приватні витрати, які виявилися кращими за очікування, також підкреслили певну стійкість японської економіки. Витрати домогосподарств у липні зросли більше, ніж очікувалося, порівняно з попереднім місяцем, а загальний дохід працівників від заробітної плати також перевищив очікування.

Ці показники підкреслили силу споживчих витрат, які є ключовим фактором зростання японської економіки. Але вони також вказали на певну стійкість інфляції - тенденцію, яка може спонукати Банк Японії до подальшого підвищення процентних ставок у найближчі місяці.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,9%, а Shanghai Composite - на 0,4%. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,5%, і всі три індекси продемонстрували зростання після млявого початку дня.

Цього тижня ринки материкового Китаю значно відставали від своїх азіатських колег і мають втратити близько 2,6% на тлі хвилі фіксації прибутку.

Це сталося після того, як у серпні китайські акції продемонстрували вражаюче зростання, досягнувши багаторічних максимумів на тлі оптимізму щодо додаткових стимулюючих заходів та посилення курсу на самозабезпечення в галузі технологій штучного інтелекту.

Дані індексу приватних менеджерів із закупівель, опубліковані цього тижня, продемонстрували певну стійкість китайської економіки, а дані про торгівлю та інфляцію мають надати більше економічних підказок наступного тижня.

Індекс Hang Seng зріс на 0,3% цього тижня завдяки певній стійкості акцій технологічних компаній.

Більшість азіатських ринків у п'ятницю продемонстрували зростання і завершили тиждень із середніми результатами. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, а індекс Straits Times у Сінгапурі - на 0,3%.

Південнокорейський індекс KOSPI залишився без змін.

Індійський індекс Nifty 50 вранці впав на 0,3%.

В серпні індійські акції відставали від своїх азіатських аналогів, втративши 1,4%, оскільки країна зазнала удару від підвищення мит на 50% з боку президента США Дональда Трампа.

Однак більші втрати індійських акцій все ж були обмежені ознаками стійкості індійської економіки, особливо після того, як уряд оголосив про низку податкових пільг, спрямованих на підтримку приватних витрат.

Оптимізм щодо зниження податків також сприяв зростанню індексу Nifty на 1% цього тижня.