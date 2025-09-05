Долар утримує позиції, облігації стабілізуються, очікуються дані про зайнятість

У п'ятницю долар в основному утримував свої позиції, оскільки ринки облігацій стабілізувалися, а трейдери очікували на ключові дані про зайнятість у США, які, як очікується, підкріплять аргументи на користь зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

У четвер долар трохи подорожчав під час торгів у США і був готовий до другого поспіль тижневого зростання на тлі відносно низької активності торгів, а також у зв'язку з тим, що інвестори утримувалися від великих рухів напередодні оприлюднення даних про зайнятість.

Дані, опубліковані в четвер, які показали вищий, ніж очікувалося, рівень заявок на допомогу з безробіття в США, стали прелюдією до більш важливого звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який вплине на рішення ФРС щодо монетарної політики.

Облігації подорожчали в США, Європі та Японії після того, як побоювання щодо бюджету спричинили зростання довгострокових дохідностей. Єна трохи подорожчала, коли головний торговий переговірник Японії оприлюднив деталі укладеної торговельної угоди зі США.

Побоювання щодо втручання президента США Дональда Трампа в політику ФРС і його непередбачувані мита змусили інвесторів останнім часом утримуватися від володіння доларовими активами, сказав Барт Вакабаяші, керівник токійського відділення State Street.

«Долар залишається дуже, дуже недооціненим, - сказав Вакабаяші. - Я дійсно вважаю, що в якийсь момент долар може знову почати купуватися. Можливо, інвестори просто чекають на зниження ставок, а потім знову почнуть скуповувати долари».

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика валют інших основних торговельних партнерів, практично не змінився і склав 98,207, що відповідає зростанню на 0,4% за тиждень.

Долар подешевшав на 0,2% до 148,22 єни. Євро подорожчав на 0,1% до 1,1656 долара.

Кілька представників ФРС заявили, що побоювання щодо ринку праці продовжують підтримувати їхні заклики до зниження ставок, що підсилює очікування щодо швидкого пом'якшення монетарної політики. Засідання ФРС заплановане на 16 і 17 вересня.

Національний звіт ADP про зайнятість показав, що в серпні кількість робочих місць у приватному секторі США зросла менше, ніж очікувалося. Водночас дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США зросла на 8 000 до 237 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 30 серпня. Економісти, опитані Reuters, прогнозували 230 000 заявок за останній тиждень.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження процентних ставок ФРС наприкінці цього місяця майже в 100%, що на 87% більше, ніж тиждень тому, як показав CME FedWatch.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань щодо процентних ставок ФРС, знизилася на 0,9 базисних пункти до 3,583%.

Стівен Міран, кандидат Трампа на вакантне місце у ФРС, заявив, що він «аж ніяк» не буде маріонеткою президента, коли у четвер законодавці запитали його, чи буде він приймати рішення щодо процентних ставок незалежно від політичного тиску.

У четвер Трамп підписав указ про введення нижчих мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів, про що було оголошено в липні. Рьосей Акадзава, головний торговий переговірник Японії, заявив, що його країна погодилася опублікувати спільні заяви щодо угоди на прохання Вашингтона.

Нещодавній стрибок дохідності довгострокових облігацій свідчить про зростання занепокоєння щодо фінансового стану провідних економік, від Японії до Великої Британії та США.

Ці побоювання вщухли в четвер і п'ятницю, коли дохідність повернулася до нормального рівня. Дохідність 2-річних і 10-річних казначейських облігацій впала до найнижчого рівня з 1 травня на початку торгів у Токіо.

Прибутковість японських державних облігацій впала другий день поспіль після того, як у четвер успішно пройшов аукціон 30-річних облігацій, за яким уважно стежили.

Курс фунта стерлінгів склав 1,3447 долара, що на 0,1% вище. Австралійський долар подорожчав на 0,1% до 0,6525 долара. Новозеландський долар подорожчав на 0,2% до 0,5855 долара.