S&P 500 реєструє рекордний рівень закриття, оскільки дані не змінюють прогнози щодо зниження процентної ставки

Індекс S&P 500 у четвер закрився на рекордно високому рівні, оскільки дані про ринок праці не змінили очікувань щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою за день до оприлюднення ключового щомісячного звіту про зайнятість у США.

Також ринок підтримали акції Broadcom, Amazon і Meta Platforms. Акції чіп-компанії Broadcom, яка вважається одним з основних гравців у сфері штучного інтелекту, закрилися з підвищенням на 1,2% безпосередньо перед оприлюдненням квартальних результатів. Акції продовжили зростати в післяторговельний час, коли Broadcom прогнозувала дохід за четвертий квартал вище за оцінки Волл-стріт.

Amazon.com завершила день з приростом 4,3%. Акції інших компаній сектора споживчих товарів також різко зросли, а сектор в цілому піднявся на 2,3% за день. JetBlue Airways заявила, що буде співпрацювати з дочірньою компанією Amazon Project Kuiper, яка займається створенням супутникової широкосмугової мережі в низькій орбіті Землі, з метою поліпшення Wi-Fi на борту своїх літаків. Meta Platforms піднялася на 1,6%.

Раніше в четвер дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося, а найм приватними роботодавцями в серпні сповільнився, що є ще одним доказом пом'якшення умов на ринку праці.

Але інвестори особливо зацікавлені в щомісячному звіті про зайнятість в США, який має бути опублікований у п'ятницю.

«Дані про ринок праці, які ми отримаємо завтра - дані про заробітну плату - на мою думку, не змінять нічого істотно, оскільки (голова ФРС Джером) Пауелл фактично вже повідомив нам, що ми отримаємо зниження, якщо тільки ситуація не вийде за межі норми», - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень та кількісних стратегій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 350,06 пункту, або 0,77%, до 45 621,29, S&P 500 - на 53,82 пункти, або 0,83%, до 6502,08, а Nasdaq Composite - на 209,97 пункти, або 0,98%, до 21 707,69.

Інвестори оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 95%, як показав FedWatch Tool від CME. Цей крок був в основному очікуваним після невтішних даних про зайнятість у липні та м'яких коментарів Пауелла.

Всупереч тенденції дня, акції Salesforce впали на 4,9% після того, як компанія в середу прогнозувала дохід за третій квартал нижче оцінок Волл-стріт, що свідчить про відставання монетизації її платформи штучного інтелекту.

Вересень історично є слабким місяцем для акцій: за даними LSEG, з 2000 року індекс S&P 500 втрачав в середньому 1,5%.

Хоча компанії, пов'язані з штучним інтелектом, сприяли зростанню ринку в останні роки, минулого місяця їх динаміка сповільнилася. Минулого тижня акції лідера в галузі штучного інтелекту Nvidia впали після того, як невизначеність у торгових відносинах між Китаєм і США змусила компанію виключити потенційні продажі в Китаї зі свого квартального прогнозу.

Серед інших компаній, що продемонстрували зростання в споживчому секторі, акції American Eagle Outfitters підскочили на 38% після того, як у середу виробник одягу прогнозував порівнянні продажі в третьому кварталі вище за очікування.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,79 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 303 нових максимуми та 61 новий мінімум.

На біржі Nasdaq 2741 акція подорожчала, а 1878 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,46 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,68 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,07 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.