Долар США дорожчає до євро та єни, стабільний щодо фунта

Долар США зміцнюється до євро та єни, стабільний у парі з фунтом на торгах у четвер перед публікацією чергової порції статданих щодо американської економіки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Напередодні DXY знизився на 0,3% на тлі слабких даних щодо американського ринку праці, які збільшили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову процентну ставку на вересневому засіданні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом цього місяця оцінюється ринком у 97,4%, за даними FedWatch.

Згідно зі звітом Мінпраці США, що ґрунтується на результатах щомісячного опитування (JOLTS), кількість відкритих вакансій у країні в липні скоротилася на 176 тис. порівняно з попереднім місяцем, до 7,18 млн, що є мінімумом із вересня 2024 року. Лише вдруге з кінця 2020 року показник виявився нижчим за позначку в 7,2 млн вакансій.

У четвер увага трейдерів спрямована на щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Крім того, о 15:30 к. ч. будуть оприлюднені остаточні дані про продуктивність праці та вартість робочої сили в США за другий квартал.

Пізніше цього тижня також буде опубліковано серпневий звіт щодо американського ринку праці, який може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо грошово-кредитної політики.

Регіональний економічний огляд (Beige Book), оприлюднений американським ЦБ у середу, показав, що економічна активність у більшості регіонів США в липні-серпні була стабільною. Більшість із 12 округів повідомили, що активність або змінилася слабо, або не змінилася взагалі. Лише чотири округи заявили про стримане (modest) зростання економічної активності.

Пара євро/долар за даними на 15:15 к. ч. торгується на рівні $1,1648 порівняно з $1,1662 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3445 проти $1,3442 напередодні.

Вартість долара в парі з єною збільшилася до 148,20 єни порівняно з 148,11 єни на закриття торгів у середу.

Курс долара до офшорного юаня становить 7,1393 юаня проти 7,1394 юаня напередодні.

