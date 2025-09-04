У серпні міжнародні резерви України зросли на 7,0% і станом на 1 вересня 2025 року становили 46,0 мільярдів доларів

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням на 22% обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку - до 2 696,6 млн США", - повідомляє НБУ.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6 165,1 млн дол. США, у тому числі:

▪️4 710,8 млн дол. США - від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

▪️1 059,7 млн дол. США - через рахунки Світового банку;

▪️394,6 млн дол. США - від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 619,8 млн дол. США, у тому числі:

▪️301,6 млн дол. США - обслуговування та погашення ОВДП;

▪️257,9 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

▪️15,8 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

▪️44,5 млн дол. США - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,9 млн дол. США, зазначає НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяців майбутнього імпорт, повідомляє регулятор.