Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У серпні міжнародні резерви України зросли на 7,0% і станом на 1 вересня 2025 року становили 46,0 мільярдів доларів

 

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням на 22% обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку - до 2 696,6 млн США", - повідомляє НБУ.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6 165,1 млн дол. США, у тому числі:

▪️4 710,8 млн дол. США - від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

▪️1 059,7 млн дол. США - через рахунки Світового банку;

▪️394,6 млн дол. США - від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 619,8 млн дол. США, у тому числі:

▪️301,6 млн дол. США - обслуговування та погашення ОВДП;

▪️257,9 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

▪️15,8 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

▪️44,5 млн дол. США - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,9 млн дол. США, зазначає НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяців майбутнього імпорт, повідомляє регулятор.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес