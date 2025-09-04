Авторизация

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

 

Суттєвою перепоною для вступу України до SEPA - єдиної зони платежів в євро залишається невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу, Національний банк України (НБУ) сподівається на вирішення цієї проблеми після зміни дискусійних законопроєктів, які викликали критику та були відкликані з парламенту через зміну уряду, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Протягом останніх тижнів ми мали активну комунікацію у межах робочої групи, яку очолює Міністерство фінансів. Вирішили не просто переподавати ці два законопроєкти, а дещо змінити з огляду на критичні зауваження від депутатів та суспільства", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Ніколайчука, серед іншого вирішено було переформатувати механізм збирання інформації про банківські рахунки та сейфи: поки базовий варіант, що це буде робити сам Мінфін, зараз напрацьовуються відповідні конструкції, які це забезпечать.

"Я сподіваюся, що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів у парламенті", - зазначив перший заступник голови НБУ.

Він пояснив, що це відкриє для України можливість подати заявку до Єдиної платіжної ради, отримати відповідне погодження та приєднатися юридично до SEPA, після чого забезпечити технічне приєднання, до чого Нацбанк готується протягом останніх років.

"Під час попередніх хвиль розширення SEPA (на балканські країни, а також Молдову) розгляд заявок займав від шести до 12 місяців. Я сподіваюся, що у випадку України це буде швидше, але певний час все одно займе", - додав Ніколайчук.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

