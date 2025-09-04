Фінансові новини
04.09.25
20:15
- RSS
Європейські ринки акцій помірно зростають у четвер
12:35 04.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно піднімаються в четвер, інвестори оцінюють статдані про роздрібний продаж в єврозоні та корпоративні новини.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:07 EET піднявся на 0,27% - до 548,26 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додає 0,01%, німецький DAX - 0,29%, італійський FTSE MIB - 0,06%, іспанський IBEX 35 - 0,02%. Французький CAC 40 опускається на 0,27%.
Як стало відомо в четвер, роздрібний продаж в єврозоні в липні скоротився на 0,5% відносно попереднього місяця. Це найгірша динаміка показника із серпня 2023 року. При цьому, згідно з переглянутими даними, у червні показник зріс на 0,6%, а не на 0,3%, як було оголошено раніше.
У п'ятницю буде опубліковано серпневий звіт про американський ринок праці. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що безробіття минулого місяця зросло до 4,3% з 4,2% місяцем раніше, а кількість робочих місць (за винятком сільськогосподарського сектора) збільшилася на 75 тис.
Трейдери також чекають голосування щодо довіриуряду Франції в Національних зборах, запланованого на 8 вересня. Процедуру ініціював прем'єр-міністр країни Франсуа Байру, який раніше представив план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і скорочення держвидатків.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції шведського розробника відеоігор Embracer Group, що дорожчають на 5,1%.
Капіталізація нідерландської телекомунікаційної компанії KPN і шведської платформи для онлайн-торгівлі Hemnet підвищується на 3% і на 4% відповідно.
Найрізкіший спад у зведеному індексі демонструють папери французької фармкомпанії Sanofi, що падають майже на 10% через слабкі результати клінічного тестування препарату amlitelimab від екземи.
Ринкова вартість британського лоукостера Jet2 впала на 14% через слабкий річний прогноз.
Ціна паперів Porsche і Sartorius опускається на 0,1% і 0,5% відповідно на новині, що їх буде виключено з розрахунку головного німецького індексу DAX.
Їхнє місце в розрахунку індикатора посядуть акції Scout24, оператора платформ для онлайн-торгівлі, і GEA Group, виробника обладнання для харчової промисловості. Капіталізація Scout24 зростає на 1%, GEA - на 0,7%.
У Франкфурті акції Heidelberg Materials дорожчають на 2,4%, Zalando - на 2,2%, Bayer - на 2,1%. Тим часом капіталізація Rheinmetall падає на 2,7%, MTU Aero Engines - на 2,2%.
У Парижі активно зростає ціна паперів Teleperformance (на 3,2%) і Publicis Groupe (на 2,5%), а ринкова вартість LVMH і Pernod Ricard опускається приблизно на 1%.
