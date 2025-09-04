Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3775 грн/$1
12:33 04.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 4 вересня 2025 року.
|Показник
|03.09.2025
|04.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3840
|41.3775
|-0.015
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 4 вересня - 41,3719 грн.
