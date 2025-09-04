Українці почали частіше брати мікрокредити: яку суму заборгували

За пів року 2025-го українці уклали 4,39 млн договорів щодо мікрокредитів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

В середньому, щомісяця громадяни оформлюють 730 тисяч позик.

Загалом цьогоріч вже напозичали мікрокредитів на 26,44 млрд грн - на 8% більше, ніж за такий самий період торік, йдеться в дослідженні.

Згідно з аналітикою, якщо на початку року борг за мікрокредитами зріс на 3,38 млрд грн, то вже у другому кварталі - лише на 0,94 млрд грн. Загалом українці заборгували МФО 24,29 млрд грн.

Зокрема, у другому кварталі українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. За квартал кількість мікропозик не змінилась, водночас середня сума кредиту зросла на 9% - до 6 029 грн. Втім у порівнянні до минулого року, сума позики залишилась майже та сама.

Як зазначає Опендатабот, попри зростання попиту, кількість компаній, що надають мікропозики, скорочується. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією. Це на чверть менше, ніж торік. Загалом за час повномасштабної війни кількість таких компаній скоротилася більш ніж удвічі.