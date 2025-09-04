Ціни на золото падають з рекордних максимумів на тлі зниження процентних ставок і уваги до ринку праці

Ціни на золото впали на азіатських торгах у четвер, зіткнувшись з деяким фіксуванням прибутку на рекордних максимумах, оскільки долар стабілізувався напередодні нових сигналів з ринку праці США і зниження процентних ставок, яке має відбутися найближчими днями.

Цього тижня жовтий метал досяг низки рекордних максимумів, перевищивши 3500 доларів за унцію, на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці цього місяця. Попит на золото як безпечний актив також підсилився через побоювання щодо високого рівня державного боргу в розвинених країнах.

О 07:14 EET спотове золото подешевшало на 0,8% до 3531,69 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подешевшали на 1,3% до 3589,92 доларів за унцію.

Спотове золото підскочило до рекордного рівня в 3578,80 доларів за унцію на початку цього тижня, оскільки попит на жовтий метал як безпечний актив був підтриманий цілою низкою факторів. Але це зробило жовтий метал вразливим до фіксації прибутку, особливо на тлі деякого послаблення побоювань щодо незалежності ФРС.

Невизначеність щодо торгових мит США, після того як апеляційний суд визнав більшість зборів президента Дональда Трампа незаконними, сприяла зростанню попиту на золото. Трамп повідомив, що оскаржить це рішення у Верховному суді і що будь-яке рішення проти його мит негативно позначиться на нещодавно підписаних його адміністрацією торгових угодах.

Занепокоєння щодо незалежності ФРС також залишалося актуальним на тлі судової суперечки щодо спроб Трампа звільнити губернаторку ФРС Лізу Кук. Однак ці побоювання дещо заспокоїв Стівен Міран, кандидат Трампа на посаду губернатора ФРС, який пообіцяв зберегти незалежність центрального банку від політики.

Слабкість долара на початку цього тижня сприяла зростанню цін на золото та інші дорогоцінні метали, хоча помірне відновлення долара спричинило широке зниження цін на метали з недавніх пікових значень.

Спотова ціна на платину впала на 0,9% до 1411,09 доларів за унцію, а спотова ціна на срібло впала майже на 1% до 40,8295 доларів за унцію.

Серед промислових металів базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,8% до 9 909,50 доларів за тонну, відступивши від майже шестимісячного максимуму, а ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 1,1% до 4,5685 доларів за фунт.

Ціни на мідь різко зросли цього тижня на тлі посилення очікувань, що Китай, який є найбільшим імпортером, запровадить додаткові стимули для стимулювання внутрішнього зростання, що, в свою чергу, може збільшити попит країни на мідь.

Ринки металів отримали поштовх завдяки зростанню бетів на те, що ФРС знизить ставки у вересні. Ф'ючерси на Fed Fund вказали, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставок центральним банком на 25 базисних пунктів під час засідання 16-17 вересня майже в 97%, як показав CME Fedwatch.

До цього ринки очікували на оприлюднення в п'ятницю ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, щоб отримати більше інформації про стан ринку праці. Кілька представників ФРС цього тижня заявили, що охолодження ринку праці зробить ФРС більш схильною до зниження ставок, повторивши аналогічну думку, висловлену головою ФРС Джеромом Пауеллом у серпні.

Дані JOLTS про вакансії за липень виявилися гіршими, ніж очікувалося, що підкріпило думку про охолодження ринку праці. Дані індексу менеджерів із закупівель США також показали стійке скорочення у виробничому секторі в серпні, що підсилило спекуляції щодо охолодження економіки США.

Нижчі ставки, як правило, вигідні для активів, що не приносять доходу, таких як золото, оскільки вони знижують альтернативні витрати на інвестиції в цей сектор.