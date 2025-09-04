Азіатські акції зростають на тлі бетів на зниження процентних ставок. Китай наляканий обмеженнями на спекуляції акціями

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, слідуючи за нічними зростаннями на Волл-стріт на тлі зростаючого оптимізму щодо того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці вересня.

Китайські ринки відставали, а місцеві фондові індекси впали з недавніх піків після того, як Bloomberg повідомив, що фінансові регулятори країни розглядають можливість введення деяких обмежень на спекуляції на фондовому ринку.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від сильного нічного закриття на Волл-стріт завдяки зростанню акцій Alphabet Inc і Apple Inc. Ринки також підбадьорили заяви кількох представників Федеральної резервної системи про можливість зниження ставок через охолодження ринку праці.

Опубліковані в середу м'які дані JOLTS про вакансії підкріпили цю думку, і тепер увага зосереджена на майбутніх даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі. Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах, а ринки перебували в напрузі перед оприлюдненням даних.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,4%, а TOPIX додав 0,9%. Японські ринки мали деяке відновлення після стриманого початку вересня.

Більш широкі азіатські ринки слідували подібній тенденції. Південнокорейський KOSPI зріс на 0,6%, продовживши зростання після позитивних даних про валовий внутрішній продукт, опублікованих на початку тижня.

Австралійський ASX 200 зріс на 0,9%, відновившись після різкого падіння на попередній сесії, оскільки позитивні дані про ВВП послабили оптимізм щодо подальшого зниження процентних ставок Резервним банком.

Індекс Straits Times Сінгапуру піднявся на 0,3%, а індекс Nifty 50 Індії - на 0,8% під час ранкових торгів.

Індійські акції постраждали від підвищення США торгових мит на товари з цієї країни до 50% наприкінці серпня. Однак коментарі деяких індійських міністрів про те, що торгові переговори з Вашингтоном все ще тривають, полегшили ситуацію на місцевих ринках цього тижня.

Однак дані індексу менеджерів із закупівель за серпень, які виявилися нижчими за очікувані, погіршили настрої на індійських ринках, оскільки місцеві підприємства стикалися з 25-відсотковими митами, введеними США на початку серпня.

Регіональні ринки слідували за нічними зростаннями на Волл-стріт, оскільки кілька представників ФРС заявили, що центральний банк розглядає можливість зниження ставок, щоб компенсувати слабкість на ринку праці. Це сталося після того, як у серпні голова ФРС Джером Пауелл висловив подібну думку, хоча він все ще закликав до обережності через стійку інфляцію.

За даними CME Fedwatch, ф'ючерси на федеральні фонди показали, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС на 25 базисних пунктів під час засідання 17-18 вересня майже в 97%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 2,5% і 2% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі втратив 1,3%.

BYD Co Ltd мала значний вплив на індекс Hang Seng, втративши 2% після того, як Reuters повідомило, що виробник електромобілів знизив свій річний прогноз продажів автомобілів приблизно на 16% до 4,6 млн одиниць.

Bloomberg повідомило, що фінансові регулятори Китаю розглядають деякі заходи для охолодження місцевих фондових ринків на тлі занепокоєння щодо швидкості зростання на 1,2 трлн доларів з початку серпня.

Запропоновані заходи включають скасування деяких обмежень на короткі продажі та посилення контролю за спекулятивною торгівлею, йдеться в повідомленні, причому ці заходи спрямовані на забезпечення більшої стабільності на місцевих фондових ринках.

Побоювання щодо посилення державного контролю спричинили різке падіння китайських індексів, а ринки також стали вразливими до фіксації прибутку після сильного зростання в серпні. У попередньому місяці китайські акції значно випередили свої азіатські та світові аналоги на тлі зростаючого оптимізму щодо місцевих зусиль у сфері штучного інтелекту та стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Компанія Cambricon Technologies Corp Ltd, що котирується на Шанхайській фондовій біржі і була в центрі технологічного підйому Китаю в останні тижні, впала більш ніж на 9%, збільшивши свої втрати до 20% від недавнього рекордного максимуму.

Акції інших виробників мікросхем, які зросли на тлі оптимізму щодо збільшення частки китайських мікросхем штучного інтелекту місцевого виробництва, також знизилися: Semiconductor Manufacturing International Corp і Hua Hong Semiconductor Ltd втратили від 4% до 5%.

Акції високодохідних біотехнологічних компаній, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, таких як WuXi AppTec і WuXi Biologics, також знизилися: обидві компанії втратили від 1% до 4%.