Долар слабшає, оскільки тріщини на ринку праці США стимулюють бети на зниження процентної ставки

У четвер долар США ослаб, оскільки інвестори боролися з нестабільністю на ринку облігацій, одночасно оцінюючи дані, що свідчили про ослаблення ринку праці, що посилило очікування, що Федеральний резерв знизить процентну ставку цього місяця.

Оскільки ФРС зосереджена на ринку праці, важливий звіт про зайнятість, який буде опублікований у п'ятницю, визначить тон для короткострокових прогнозів щодо ставок після того, як дані в середу показали, що кількість вакансій у липні впала до 10-місячного мінімуму, хоча звільнення залишалися відносно низькими.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС в кінці цього місяця приблизно в 97%, що вище, ніж 89% тижнем раніше, як показав CME FedWatch. Вони також враховують 139 базисних пунктів пом'якшення до кінця наступного року.

Дані про вакансії, які виявилися нижчими за очікувані, негативно вплинули на долар. Євро утримав свої нічні прибутки і востаннє купувався за 1,165775 долара. Після важкого тижня фунт стерлінгів на початку азіатської сесії стабільно тримався на рівні 1,3442 долара.

Японська єна в останній раз коштувала 148,12 за долар після невеликого зростання на попередній сесії. Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших валют, склав 98,178 після зниження на 0,17% в середу.

Кілька представників Федеральної резервної системи, які виступили в середу, заявили, що побоювання щодо ринку праці продовжують підкріплювати їхню думку про те, що центральний банк ще знизить ставки.

Джеймс Найтлі, головний міжнародний економіст ING, заявив, що ФРС, швидше за все, значно знизить ставки в найближчі місяці, оскільки інфляційний тиск з боку ринку праці є незначним. «Ми очікуємо, що на засіданнях FOMC у вересні, жовтні та грудні вони знизять ставки на 25 базисних пунктів».

Цього тижня основна увага була прикута до ринку облігацій, де дохідність довгострокових облігацій по всьому світу зросла, оскільки інвестори все більше турбуються про фінансове здоров'я провідних економік від Японії до Великої Британії та США.

Однак м'які коментарі політиків та слабкі дані про ринок праці спричинили зростання цін на казначейські облігації, що призвело до зниження дохідності. Дохідність 30-річних облігацій США становила 4,891% після досягнення 5% у середу, що є найвищим показником за останні півтора місяці.

Увага інвесторів також буде прикута до аукціону 30-річних японських державних облігацій, який відбудеться сьогодні, і який стане лакмусовим папірцем для інвесторів, зацікавлених у наддовгострокових цінних паперах з фіксованою дохідністю. Прибутковість 30-річних японських державних облігацій становила 3,27%, що трохи нижче рекордного рівня 3,285%, досягнутого на попередній сесії.

Удай Патнаїк, голова відділу фіксованого доходу в Азії та глобального боргу ринків, що розвиваються, в підрозділі управління активами L&G, сказав, що зростання дохідності відображає погані фінансові умови в деяких найбільших розвинених економіках, де співвідношення боргу до ВВП перевищує 100%.

«Проблема полягає в тому, що жодна з цих країн не має первинного профіциту, а це означає, що доходи не можуть покрити навіть видатки, не пов'язані з відсотками», - сказав він.

«Щоб виправити цю ситуацію, необхідно значно скоротити видатки або збільшити доходи в той час, коли соціальний і політичний тиск є дуже високим».

Що стосується інших валют, то австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6545 долара, а новозеландський долар останній раз купувався за 0,5881 долара.