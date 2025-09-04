Nasdaq і S&P 500 закрилися з підвищенням завдяки Alphabet, Apple і надіям на зниження ставок. Dow знизився

Nasdaq піднявся на 1%, а S&P 500 також закрився з підвищенням у середу, оскільки Alphabet підскочив після того, як американський суддя виніс рішення проти роздроблення материнської компанії Google, а інвестори були оптимістично налаштовані щодо того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього місяця.

Dow закінчив день з невеликим зниженням, акції Boeing впали на 2,1%.

Alphabet і Apple дали S&P 500 і Nasdaq найбільший імпульс. Акції Alphabet піднялися на 9,1% після рішення, яке дозволяє Google зберегти контроль над браузером Chrome і мобільною операційною системою Android, одночасно забороняючи певні ексклюзивні контракти з виробниками пристроїв і розробниками браузерів.

Акції Apple подорожчали на 3,8%, оскільки рішення також зберегло вигідні виплати виробнику iPhone від Google.

«Google і Apple отримали рятівну соломину... Вони виграли лотерею», - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома. «Суди тільки зміцнили їхню репутацію».

Кілька представників ФРС заявили, що проблеми на ринку праці продовжують підкріплювати їх переконання в тому, що скорочення ставок неминуче. Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що, на його думку, центральний банк повинен знизити ставки на наступному засіданні. Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік повторив свою думку про те, що зниження ставок неминуче, хоча і не сказав, як скоро це може статися.

Раніше опубліковані дані показали, що в липні кількість вакансій у США скоротилася, що свідчить про ослаблення ринку праці.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 24,58 пункту, або 0,05%, до 45 271,23, S&P 500 зріс на 32,72 пункти, або 0,51%, до 6 448,26, а Nasdaq Composite зріс на 218,10 пункти, або 1,03%, до 21 497,73.

Вересень історично є слабким місяцем для фондового ринку. Але Пітер Карділло, головний економіст з ринків у Spartan Capital Securities в Нью-Йорку, сказав, що не вважає, що цей місяць буде «таким важким, як зазвичай, оскільки очікується, що ФРС знизить ставки».

За даними FedWatch Tool від CME Group, ф'ючерси на ставки в США зараз очікують, що 17 вересня ФРС знизить ставки, оцінюючи ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 96%.

Інвестори все ще з нетерпінням чекали на щомісячний звіт про зайнятість, який мав бути опублікований у п'ятницю.

Акції Macy's підскочили на 20,7% після того, як компанія підвищила свої річні прогнози. З іншого боку, акції дисконтного рітейлера Dollar Tree впали на 8,4% після того, як компанія прогнозувала прибуток за поточний квартал нижче оцінок, оскільки мита, як очікується, призведуть до зростання витрат для рітейлера.

З закінченням сезону звітності за другий квартал в США інвестори приділяють пильну увагу прогнозам результатів за третій квартал та можливим наслідкам тарифної війни президента Дональда Трампа.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,33 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 224 нових максимуми та 45 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2259 акцій подорожчали, а 2337 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,03 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,95 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,18 млрд за останні 20 торгових днів.