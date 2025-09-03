Долар США слабшає до євро та фунта, зміцнюється до японської єни

Курс долара США знижується в парах з євро та фунтом, підвищується в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Інвестори оцінюють європейські економічні дані та очікують виходу статданих США.

Опубліковані в середу індекси менеджерів із закупівель (PMI) свідчать про пожвавлення ділової активності в єврозоні в серпні. Фінальне значення зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) єврозони, що розраховується HCOB і S&P Global, у серпні становило 51 пункт порівняно з 50,9 пункту в липні. Попередньо повідомлялося про більш істотне зростання - до 51,1 пункту. PMI у сфері послуг знизився до 50,5 пункту з 51 пункту в липні.

У Британії зведений PMI зріс до 53,5 з 51,5 пункту, а індекс сфери послуг - до максимальних з квітня 2024 року 54,2 пункту з 51,8.

Пізніше в середу буде опубліковано регіональний економічний огляд Федеральної резервної системи (ФРС), у четвер - дані про кількість відкритих вакансій у США, а у п'ятницю - звіт про безробіття в Штатах за серпень, який може істотно вплинути на рішення Федрезерву щодо процентної ставки. Судячи з котирувань ф'ючерсів, імовірність зниження ставки ФРС на засіданні у вересні наразі оцінюється в 91,7%, за даними FedWatch.

Курс фунта до долара на 15:27 EET підвищився на 0,17% - до $1,3415.

Євро торгується з підвищенням на 0,12%, по $1,1655.

Глава Центробанку Естонії та член ради керівників Європейського центрального банку Мадіс Мюллер вважає, що ЄЦБ може дозволити собі зробити паузу в зміні процентних ставок, оскільки інфляція близька до цільового рівня, а економіка єврозони демонструє стійкість. "Зараз розумно не поспішати та постежити за економічними даними, які надходитимуть найближчими місяцями", - сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Виконувач обов'язків глави Центробанку Словенії Прімож Доленц також очікує, що ставки ЄЦБ поки що залишатимуться на поточному рівні, а згодом можуть бути змінені в будь-який бік. "Потрібно почекати й подивитися, як працює грошово-кредитна політика. Треба подивитись на дані та прогнози й лише після цього ухвалювати рішення", - зазначив він.

Чергове засідання ЄЦБ відбудеться наступного тижня.

Вартість долара в парі з єною підвищується на 0,19% і становить 148,65 єни.