Європейські фондові індекси підвищуються в середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в середу, відновлюючи втрати, яких зазнали напередодні.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:21 к. ч піднявся на 0,62%, до 546,54 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,43%, німецький DAX - 0,59%, французький CAC 40 - 0,96%, італійський FTSE MIB - 0,54%, іспанський IBEX 35 - 0,19%.

Європейські ринки акцій впали у вівторок на тлі зростання прибутковості довгострокових держоблігацій, спровокованого занепокоєнням ситуацією з борговим навантаженням найбільших економік, включно зі США, Великою Британією та Францією.

У середу інвестори оцінюють дані щодо економічної активності в єврозоні, а також продовжують стежити за ситуацією у Великій Британії перед публікацією чергового проєкту бюджету. Міністру фінансів країни Рейчел Рівз необхідно знайти нові джерела економії або підвищити податки, щоб виправити фінансове становище Британії.

Фінальне значення зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) єврозони, що розраховується HCOB і S&P Global, у серпні становило 51 пункт порівняно з 50,9 пункту в липні. Попередньо повідомлялося про більш істотне зростання - до 51,1 пункту. PMI у сфері послуг знизився до 50,5 пункту з 51 пункту в липні.

Зведений PMI у Німеччині опустився до 50,5 пункту з 50,6, індикатор сфери послуг - до 49,3 з 50,6 пункту.

У Франції зведений PMI підвищився до 49,8 пункту з 48,6, індекс сфери послуг - до 49,8 з 48,5 пункту.

У Британії обидва індекси також зросли, зведений - до 53,5 з 51,5 пункту, сфери послуг - до максимальних з квітня 2024 року 54,2 пункту з 51,8.

Зведений PMI Італії піднявся до 51,7 пункту з 51,5 пункту в липні, тоді як індекс сфери послуг знизився до 51,5 пункту з 52,3 пункту.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій гірничодобувної Fresnillo (+5,5%). Папери швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut дорожчають на 4,7%, німецького сервісу доставки Delivery Hero - на 4,5%.

Adidas, що випускає спортивну продукцію, збільшує капіталізацію на 3,8%. Аналітики Jefferies поліпшили рекомендацію для акцій компанії до "купувати" з "тримати".

У зниженні лідирують британська освітня компанія Pearson (-4%), німецький оператор онлайн-майданчика для продажу старих автомобілів Auto1 Group (-3,4%) і авіаперевізник Deutsche Lufthansa (-2,6%).

Ринкова вартість швейцарського страховика Swiss Life знижується на 2% після розчарування звітності за перше півріччя.