Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3840 грн/$1
12:36 03.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 вересня 2025 року.
|Показник
|02.09.2025
|03.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3631
|41.3840
|0.05
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 вересня - 41,3722 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США слабшає до євро та фунта, зміцнюється до японської єни
|НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар
|Європейські фондові індекси підвищуються в середу
|Лагард застерегла: стейблкоїни несуть старі ризики під новою назвою
|FT: на ринку дорогоцінних металів у Лондоні протестують цифрове золото
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3840 грн/$1
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu