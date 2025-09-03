Ціни на золото короткочасно досягли рекордного рівня понад 3500 доларів за унцію через побоювання щодо фіскальної політики та мит

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у середу, короткочасно досягнувши рекордного рівня, оскільки тривалі побоювання щодо глобального фінансового здоров'я та торгових мит США змусили трейдерів віддавати перевагу безпечним активам.

Однак зростання цін на золото було стримано відновленням долара, який відшкодував більшу частину своїх втрат цього тижня, оскільки розпродаж державних облігацій по всьому світу підштовхнув трейдерів до американських ринків.

Жовтий метал, разом з іншими дорогоцінними та промисловими металами, як і раніше, демонстрував значне зростання цього тижня.

Серед промислових металів, лондонські ф'ючерси на мідь короткочасно піднялися вище 10 000 доларів за тонну вперше з березня на тлі зростаючого оптимізму щодо поліпшення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером.

О 06:26 EET спотове золото стабілізувалося на рівні 3534,61 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні піднялися на 0,3% до 3601,15 долара за унцію. Спотове золото короткочасно досягло рекордного рівня 3547,09 доларів за унцію на початку сесії.

Зростання цін на золото цього тижня спочатку відбулося після того, як апеляційний суд США постановив, що більшість торгових мит президента Дональда Трампа є незаконними і що він може залишити їх в силі лише до середини жовтня.

Трамп розкритикував це рішення і заявив, що подасть апеляцію до Верховного суду. Проте будь-які подальші рішення проти мит Трампа можуть змусити Вашингтон переглянути нещодавні торговельні угоди, що спричинить ще більші порушення у світовій торгівлі.

Додаючи до настроїв уникнення ризиків, у вівторок глобальні доходи від облігацій зросли на тлі зростаючих побоювань щодо високого рівня боргу в розвинених країнах. Однак розпродаж глобальних облігацій сприяв деякому зміцненню долара, що, в свою чергу, обмежило зростання золота.

Наприкінці тижня долар чекає серйозне випробування у вигляді оприлюднення ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі за серпень. Ці дані, ймовірно, вплинуть на плани Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

За даними CME Fedwatch Tool, ф'ючерси на федеральні фонди оцінюють ймовірність зниження процентних ставок ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця у понад 90%. Зростання бетів на зниження ставок також сприяло зростанню ринків металів в останні тижні.

Інші дорогоцінні метали відступили після значного зростання на початку тижня. Спотова ціна на платину впала на 0,6% до 1402,46 доларів за унцію, залишаючись близькою до максимуму за останній місяць. Спотова ціна на срібло впала на 0,3% до 40,7505 доларів за унцію після досягнення 14-річного максимуму.

Серед промислових металів, базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до 9 978,0 доларів за тонну, після того як короткочасно перевищили 10 000 доларів за тонну вперше з березня. Ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 0,3% до 4,6285 доларів за фунт, знизившись з місячного максимуму.

Зростання цін на мідь цього тижня було зумовлене головним чином оптимізмом щодо поліпшення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, оскільки, за повідомленнями ЗМІ, Пекін готував новий пакет стимулюючих заходів.

Дані індексу менеджерів із закупівель у Китаї за серпень показали певну стійкість економіки, хоча Пекін, ймовірно, доведеться докласти більше зусиль для підтримки зростання.