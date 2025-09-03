Акції в Азії падають. Австралія і Китай трошки підбадьорені позитивними даними

Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт, оскільки інвестори боролися з підвищеною невизначеністю щодо торгових мит США, а австралійські та китайські ринки отримали незначну підтримку від позитивних економічних показників.

Регіональні ринки отримали негативні сигнали з Волл-стріт, яка слабо розпочала вересень після того, як апеляційний суд виніс рішення проти мит Трампа, що може ускладнити нещодавні торговельні угоди, укладені Вашингтоном з кількома великими економіками.

Однак ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,1% на азіатських торгах, підтримані оптимізмом щодо власника Google, Alphabet Inc, після того, як антимонопольне рішення проти компанії не передбачало таких суворих санкцій, як спочатку побоювалися.

Однак це мало підтримало азіатські ринки, які також очікували на деяку фіксацію прибутку після значного зростання в серпні. Особливо від цього тренду постраждали китайські акції.

Австралійський індекс ASX 200 показав найгірші результати в Азії, впавши на 1%.

Падіння відбулося головним чином після того, як дані про валовий внутрішній продукт показали, що в другому кварталі економіка Австралії зросла більше, ніж очікувалося, завдяки підтримці сильного внутрішнього попиту та стабільних державних витрат.

Однак ознаки зміцнення австралійської економіки, особливо в сфері споживчих витрат, підірвали очікування щодо подальшого пом'якшення політики Резервного банку Австралії.

«Зростання внутрішнього попиту підвищує ризики того, що РБА не буде пом'якшувати політику так агресивно, як ми прогнозуємо», - написали аналітики Capital Economics у своїй замітці, додавши, що значне пожвавлення економічної активності також відбулося на тлі побоювань щодо напруженості на ринку праці та посилення ознак стійкої інфляції.

РБА цього року тричі знижував процентні ставки, але висловив обережність щодо подальшого зниження через ознаки стійкої інфляції.

Окремо, дані індексу менеджерів із закупівель Австралії також показали сильне зростання як у виробництві, так і в сфері послуг.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,7% і 1% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі втратив 0,2% на тлі нестабільної торгівлі.

Цього тижня китайські ринки відступили від багаторічних максимумів, оскільки інвестори зафіксували значні прибутки за серпень. Індекси CSI 300 і Shanghai Composite піднялися на 10,3% і 8% у серпні.

Сильні дані приватного PMI, опубліковані в середу, які показали більший, ніж очікувалося, приріст активності в секторі послуг, не змогли компенсувати цю тенденцію.

Але ці дані, що з'явилися після позитивних показників PMI у виробничому секторі на початку цього тижня, все ж продемонстрували певну стійкість китайської економіки, і тепер очікується, що Пекін вживе додаткових стимулюючих заходів для підтримки зростання.

Акції провідних китайських виробників мікросхем і технологій, які були основним рушієм зростання в серпні, у середу знизилися: акції виробника мікросхем для штучного інтелекту Cambricon Technologies Corp Ltd подешевшали на 4,1%.

Азіатські ринки в цілому рухалися в діапазоні від стабільного до низького. Південнокорейський KOSPI став винятком, додавши 0,3%, оскільки дані про ВВП за другий квартал виявилися кращими, ніж очікувалося. Але подальше зростання KOSPI було стримано слабкістю акцій технологічних компаній.

Японський індекс Nikkei 225 втратив 0,3%, а TOPIX - 0,4%, незважаючи на те, що дані PMI за серпень виявилися кращими за очікування.

Індійський індекс Nifty 50 майже не змінився під час ранкових торгів, компенсувавши частину втрат після падіння минулого тижня до тритижневого мінімуму, коли набули чинності 50-відсоткові мита Трампа проти країни.

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял заявив у вівторок, що Нью-Делі та Вашингтон продовжують переговори щодо торговельної угоди, яка може бути укладена вже в листопаді.

Американські мита на товари з Індії мають на меті змусити Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти, але Індія відхилила цю вимогу, посилаючись на свою залежність від дешевої російської сировини.

На початку цього тижня Індія також продемонструвала прагнення до поглиблення дипломатичних відносин з Китаєм і Росією - тенденція, яка може ще більше віддалити США та їхніх союзників.

Побоювання щодо американських мит негативно вплинули на індійські акції протягом серпня, і індекс Nifty втратив майже 2% за місяць.