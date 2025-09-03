Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стерлінг і єна під тиском фінансових і політичних побоювань

08:07 03.09.2025 |

Фінанси

 

Британський фунт і ієна опинилися під тиском у середу після масового розпродажу, викликаного поновленням побоювань інвесторів щодо стану державних фінансів у світі та політичної невизначеності в Японії.

Трейдери розпродали довгострокові державні облігації в Європі та США на попередній сесії, оскільки увага знову переключилася на зростання рівня боргу в основних економіках, що поновило побоювання, що уряди по всьому світу втрачають контроль над дефіцитом бюджету.

Розпродаж був особливо відчутним на ринку державних облігацій, оскільки вартість 30-річних запозичень Великобританії зросла до найвищого рівня з 1998 року, що також зробило фунт стерлінгів вразливим, оскільки у вівторок він впав більш ніж на 1%. Останній курс фунта стерлінгів знизився на 0,12% до 1,3378 долара.

«В основному, це проблема всієї Європи. Я думаю, що Франція має ті ж проблеми... це вже досить давно залишається в тіні», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії, маючи на увазі погіршення фінансового становища урядів.

«Ймовірно, це викликає більший резонанс у Великобританії через спогади про епізод з Ліз Трус... Я думаю, що частина занепокоєння пов'язана з тим, що наближається осіння заява або бюджет.

Я думаю, що на цьому етапі на ринках бракує впевненості в тому, що уряд готовий ефективно вирішити проблему масштабів бюджетного дефіциту та швидкості накопичення боргу».

У Японії єна також знизилася на 0,2% до 148,62 за долар, продемонструвавши падіння на 0,8% на попередній сесії після того, як генеральний секретар правлячої партії Японії Хіроші Моріяма, близький соратник прем'єр-міністра Сігеру Ісіби, заявив про намір піти у відставку.

Це може потенційно вплинути на долю Ісіби, який чинив опір закликам піти у відставку через поразку на виборах.

«На перший погляд, політична невизначеність і ймовірність того, що прем'єр-міністр Шігеру Ісіба може піти у відставку в найближчі дні або тижні, мають згубний вплив на єну», - сказав Кіт Джакс, головний глобальний валютний стратег Societe Generale.

Санае Такаїчі, одна з провідних претенденток на заміну Ісіби, відома своєю підтримкою низьких внутрішніх процентних ставок.

Падіння курсу фунта стерлінгів і єни, в свою чергу, підняло курс долара, який у вівторок становив 98,44 за кошик валют, подорожчавши на 0,66%.

Курс євро знизився на 0,1% до 1,1630 долара, продовживши падіння на 0,6% з попередньої сесії, а австралійський долар також знизився на 0,1% до 0,6514 долара.

Новозеландський долар в останній раз торгувався на 0,14% нижче, на рівні 0,5857 долара.

Окрім фінансових та політичних проблем, інвестори також стежили за низкою даних про ринок праці США, опублікованих цього тижня, головним з яких був п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Це могло б дати інвесторам і Федеральному резерву більш чітке уявлення про ринок праці, який став центром політичних дебатів, і могло б або підкреслити, або поставити під сумнів очікування щодо зниження ставок пізніше цього місяця.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає короткострокові очікування щодо ставок, у середу дещо знизилася до 3,6495%, хоча дохідність 30-річних облігацій була всього на крок від рівня 5%, що відповідає глобальному зростанню дохідності довгострокових облігацій.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: ф
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес