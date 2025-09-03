Стерлінг і єна під тиском фінансових і політичних побоювань

Британський фунт і ієна опинилися під тиском у середу після масового розпродажу, викликаного поновленням побоювань інвесторів щодо стану державних фінансів у світі та політичної невизначеності в Японії.

Трейдери розпродали довгострокові державні облігації в Європі та США на попередній сесії, оскільки увага знову переключилася на зростання рівня боргу в основних економіках, що поновило побоювання, що уряди по всьому світу втрачають контроль над дефіцитом бюджету.

Розпродаж був особливо відчутним на ринку державних облігацій, оскільки вартість 30-річних запозичень Великобританії зросла до найвищого рівня з 1998 року, що також зробило фунт стерлінгів вразливим, оскільки у вівторок він впав більш ніж на 1%. Останній курс фунта стерлінгів знизився на 0,12% до 1,3378 долара.

«В основному, це проблема всієї Європи. Я думаю, що Франція має ті ж проблеми... це вже досить давно залишається в тіні», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії, маючи на увазі погіршення фінансового становища урядів.

«Ймовірно, це викликає більший резонанс у Великобританії через спогади про епізод з Ліз Трус... Я думаю, що частина занепокоєння пов'язана з тим, що наближається осіння заява або бюджет.

Я думаю, що на цьому етапі на ринках бракує впевненості в тому, що уряд готовий ефективно вирішити проблему масштабів бюджетного дефіциту та швидкості накопичення боргу».

У Японії єна також знизилася на 0,2% до 148,62 за долар, продемонструвавши падіння на 0,8% на попередній сесії після того, як генеральний секретар правлячої партії Японії Хіроші Моріяма, близький соратник прем'єр-міністра Сігеру Ісіби, заявив про намір піти у відставку.

Це може потенційно вплинути на долю Ісіби, який чинив опір закликам піти у відставку через поразку на виборах.

«На перший погляд, політична невизначеність і ймовірність того, що прем'єр-міністр Шігеру Ісіба може піти у відставку в найближчі дні або тижні, мають згубний вплив на єну», - сказав Кіт Джакс, головний глобальний валютний стратег Societe Generale.

Санае Такаїчі, одна з провідних претенденток на заміну Ісіби, відома своєю підтримкою низьких внутрішніх процентних ставок.

Падіння курсу фунта стерлінгів і єни, в свою чергу, підняло курс долара, який у вівторок становив 98,44 за кошик валют, подорожчавши на 0,66%.

Курс євро знизився на 0,1% до 1,1630 долара, продовживши падіння на 0,6% з попередньої сесії, а австралійський долар також знизився на 0,1% до 0,6514 долара.

Новозеландський долар в останній раз торгувався на 0,14% нижче, на рівні 0,5857 долара.

Окрім фінансових та політичних проблем, інвестори також стежили за низкою даних про ринок праці США, опублікованих цього тижня, головним з яких був п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Це могло б дати інвесторам і Федеральному резерву більш чітке уявлення про ринок праці, який став центром політичних дебатів, і могло б або підкреслити, або поставити під сумнів очікування щодо зниження ставок пізніше цього місяця.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає короткострокові очікування щодо ставок, у середу дещо знизилася до 3,6495%, хоча дохідність 30-річних облігацій була всього на крок від рівня 5%, що відповідає глобальному зростанню дохідності довгострокових облігацій.