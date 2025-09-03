Фінансові новини
03.09.25
17:59
- RSS
- мапа сайту
Волл-стріт завершила день падінням через рішення щодо мит Трампа, яке викликало занепокоєння
07:53 03.09.2025 |
Волл-стріт розпочала вересень різким падінням у вівторок, оскільки інвестори оцінювали майбутнє мит президента Дональда Трампа після того, як федеральний апеляційний суд визнав більшість його мит незаконними.
Розділений апеляційний суд США виніс рішення у п'ятницю, але дозволив залишити мита в силі до 14 жовтня. У вівторок Трамп заявив, що його адміністрація звернеться до Верховного суду з проханням про прискорення винесення рішення щодо мит.
Рішення апеляційного суду збентежило інвесторів після тривалих вихідних на честь Дня праці, а вересень традиційно є слабким місяцем для акцій. Індекс волатильності Cboe - показник страху на Волл-стріт - зріс, але основні фондові індекси завершили день на найгірших рівнях.
З урахуванням цього рішення «виникає питання: чи відштовхнула адміністрація Трампа наших торговельних партнерів і чи відмовилася від доходів від мит? Саме це турбує ринки», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.
«З тієї ж причини зарано називати це початком великої корекції», - додав він. «Зрештою, ми всі знаємо, що серпень-вересень зазвичай є більш нестабільними та дещо складнішими для інвесторів перед початком четвертого кварталу, який зазвичай є досить стабільним».
Дані за останні десятиліття показують, що, в середньому, вересень є найгіршим місяцем для американських акцій, і деякі інвестори готуються до чергових коливань цього року.
Крім того, інвестори з нетерпінням чекають на щомісячний звіт про зайнятість у США, який має бути опублікований у п'ятницю, і хочуть дізнатися, чи продовжилося в серпні слабке зростання зайнятості в США на четвертий місяць поспіль.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 249,07 пункту, або 0,55%, до 45 295,81, S&P 500 впав на 44,72 пункти, або 0,69%, до 6 415,54, а Nasdaq Composite впав на 175,92 пункти, або 0,82%, до 21 279,63.
Ф'ючерси на американські ставки вбачають, що наприкінці дводенного засідання з питань політики 17 вересня Федеральний резерв знизить процентні ставки цього місяця, оцінюючи ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 92%, згідно з FedWatch від CME Group.
Нерухомість впала на 1,7% і стала одним з найбільших секторів S&P 500, що продемонстрували падіння за день, а дохідність 30-річних казначейських облігацій США у вівторок піднялася до найвищого рівня з середини липня.
Крім того, акції Kraft Heinz впали на 7% після того, як компанія заявила, що розділиться на дві компанії, одна з яких буде зосереджена на продуктах харчування, а інша - на соусах і пастах.
З іншого боку, акції PepsiCo подорожчали на 1,1% після того, як Elliott Management оголосила про придбання частки в компанії-виробнику напоїв вартістю 4 млрд доларів.
На біржі Nasdaq 1555 акцій подорожчали, а 3099 подешевшали, причому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні приблизно 1,99 до 1. Було зафіксовано 105 нових максимумів і 118 нових мінімумів.
На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,4 до 1. Було зафіксовано 176 нових максимумів і 53 нових мінімуми.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,41 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,26 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
