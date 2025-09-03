Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн

Міністерство фінансів України 2 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,2 млрд грн.
"Перший вересневий аукціон ОВДП приніс 5,2 млрд грн до державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Інвестори віддають перевагу довшим строкам, зауважили в Мінфіні. Так, 3,2-річні папери забезпечили 57,3% залученого обсягу; 1,7-річні - 23,3%; 1,1-річні - 19,4%.
Також сьогодні зафіксований новий рекорд володіння ОВДП громадянами України - 102,2 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|115*
|116
|117
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000236624
|Дорозміщення UA4000236228
|Дорозміщення
UA4000236475
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 02.09.2025
| 02.09.2025
| 02.09.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 03.09.2025
| 03.09.2025
| 03.09.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.10.2025
| 10.09.2025
| 01.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.04.2026
| 11.03.2026
| 01.04.2026
| Дата оплати відсотків
| 14.10.2026
| 09.09.2026
| 30.09.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 10.03.2027
| 31.03.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.09.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.03.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 27.09.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 85.50
| 88.85
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 17.10
| 17.77
|Термін обігу (днів)
| 406
| 553
| 1 120
| Дата погашення
| 14.10.2026
| 10.03.2027
| 27.09.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 954 931 000
| 1 127 434 000
| 2 795 208 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 954 931 000
| 1 127 434 000
| 2 795 208 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 7 350 300 000
| 8 740 002 000
| 8 675 639 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 7
| 23
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 19
| 7
| 23
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 1 014 435 303.51
| 1 219 974 342.58
| 3 002 040 488.82
* - військові облігації
Дані: Мінфін України