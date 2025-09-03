Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн

Міністерство фінансів України 2 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Перший вересневий аукціон ОВДП приніс 5,2 млрд грн до державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Інвестори віддають перевагу довшим строкам, зауважили в Мінфіні. Так, 3,2-річні папери забезпечили 57,3% залученого обсягу; 1,7-річні - 23,3%; 1,1-річні - 19,4%.

Також сьогодні зафіксований новий рекорд володіння ОВДП громадянами України - 102,2 млрд грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 115* 116 117 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000236624 Дорозміщення UA4000236228 Дорозміщення

UA4000236475 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 02.09.2025 02.09.2025 02.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 03.09.2025 03.09.2025 03.09.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025 01.10.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026 01.04.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026 30.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 31.03.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 88.85 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.77 Термін обігу (днів) 406 553 1 120 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 27.09.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 954 931 000 1 127 434 000 2 795 208 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 954 931 000 1 127 434 000 2 795 208 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 350 300 000 8 740 002 000 8 675 639 000 Кількість поданих заявок, шт. 19 7 23 Кількість задоволених заявок, шт. 19 7 23 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 1 014 435 303.51 1 219 974 342.58 3 002 040 488.82 * - військові облігації Дані: Мінфін України



