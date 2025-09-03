Авторизация

Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн

23:00 02.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 2 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Перший вересневий аукціон ОВДП приніс 5,2 млрд грн до державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Інвестори віддають перевагу довшим строкам, зауважили в Мінфіні. Так, 3,2-річні папери забезпечили 57,3% залученого обсягу; 1,7-річні - 23,3%; 1,1-річні - 19,4%.

Також сьогодні зафіксований новий рекорд володіння ОВДП громадянами України - 102,2 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону115*116117
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000236624Дорозміщення UA4000236228Дорозміщення
UA4000236475
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 02.09.2025 02.09.2025 02.09.2025
Дата оплати за придбані облігації 03.09.2025 03.09.2025 03.09.2025
Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025 01.10.2025
Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026 01.04.2026
Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026 30.09.2026
Дата оплати відсотків  10.03.2027 31.03.2027
Дата оплати відсотків   29.09.2027
Дата оплати відсотків   29.03.2028
Дата оплати відсотків   27.09.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 88.85
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.77
Термін обігу (днів) 406 553 1 120
Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 27.09.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 954 931 000 1 127 434 000 2 795 208 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 954 931 000 1 127 434 000 2 795 208 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 350 300 000 8 740 002 000 8 675 639 000
Кількість поданих заявок, шт. 19 7 23
Кількість задоволених заявок, шт. 19 7 23
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 1 014 435 303.51 1 219 974 342.58 3 002 040 488.82

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

