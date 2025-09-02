Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи

Курс долара США прискорив підйом у парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у вівторок за рахунок підвищеного попиту інвесторів на захисні активи на тлі падіння глобальних ринків акцій і облігацій.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підскочив на 0,57%, максимально за місяць.

Інвестори у вівторок кинулися в активи "надійної гавані" на побоюваннях щодо зростання дефіциту бюджету Великої Британії, через що владі країни може знадобитися скоротити держвидатки або підвищити податки.

Також ринок чекає серпневого звіту про безробіття в США, який буде оприлюднено в п'ятницю і може суттєво вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що безробіття минулого місяця зросло до 4,3% з 4,2% місяцем раніше, а кількість робочих місць (за винятком сільськогосподарського сектора) збільшилася на 75 тис.

Цього тижня також будуть опубліковані й інші індикатори ринку праці, зокрема звіти про кількість відкритих вакансій і зайнятість у приватному секторі.

Навіть якщо дані з ринку праці виявляться слабшими за прогнози, долар може отримати підтримку завдяки уповільненню зміцнення юаня, можливому запровадженню митних тарифів щодо країн БРІКС, а також сезонним факторам, зазначили аналітики банку ING.

Євро за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,1646 порівняно з $1,1712 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,6%.

Курс фунта до долара впав на 1,2%, до $1,3382 з $1,3545 у понеділок.

Вартість долара в парі з єною підскочила на 1% і становить 148,7 єни проти 147,18 єни на закриття попередніх торгів.

Як пишуть японські ЗМІ, генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Японії Хіросі Моріяма оголосив про свій намір піти у відставку після поразки його партії на виборах до верхньої палати парламенту.