Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи

15:39 02.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США прискорив підйом у парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у вівторок за рахунок підвищеного попиту інвесторів на захисні активи на тлі падіння глобальних ринків акцій і облігацій.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підскочив на 0,57%, максимально за місяць.

Інвестори у вівторок кинулися в активи "надійної гавані" на побоюваннях щодо зростання дефіциту бюджету Великої Британії, через що владі країни може знадобитися скоротити держвидатки або підвищити податки.

Також ринок чекає серпневого звіту про безробіття в США, який буде оприлюднено в п'ятницю і може суттєво вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що безробіття минулого місяця зросло до 4,3% з 4,2% місяцем раніше, а кількість робочих місць (за винятком сільськогосподарського сектора) збільшилася на 75 тис.

Цього тижня також будуть опубліковані й інші індикатори ринку праці, зокрема звіти про кількість відкритих вакансій і зайнятість у приватному секторі.

Навіть якщо дані з ринку праці виявляться слабшими за прогнози, долар може отримати підтримку завдяки уповільненню зміцнення юаня, можливому запровадженню митних тарифів щодо країн БРІКС, а також сезонним факторам, зазначили аналітики банку ING.

Євро за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,1646 порівняно з $1,1712 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,6%.

Курс фунта до долара впав на 1,2%, до $1,3382 з $1,3545 у понеділок.

Вартість долара в парі з єною підскочила на 1% і становить 148,7 єни проти 147,18 єни на закриття попередніх торгів.

Як пишуть японські ЗМІ, генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Японії Хіросі Моріяма оголосив про свій намір піти у відставку після поразки його партії на виборах до верхньої палати парламенту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес