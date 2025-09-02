Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи
15:39 02.09.2025 |
Курс долара США прискорив підйом у парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у вівторок за рахунок підвищеного попиту інвесторів на захисні активи на тлі падіння глобальних ринків акцій і облігацій.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підскочив на 0,57%, максимально за місяць.
Інвестори у вівторок кинулися в активи "надійної гавані" на побоюваннях щодо зростання дефіциту бюджету Великої Британії, через що владі країни може знадобитися скоротити держвидатки або підвищити податки.
Також ринок чекає серпневого звіту про безробіття в США, який буде оприлюднено в п'ятницю і може суттєво вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що безробіття минулого місяця зросло до 4,3% з 4,2% місяцем раніше, а кількість робочих місць (за винятком сільськогосподарського сектора) збільшилася на 75 тис.
Цього тижня також будуть опубліковані й інші індикатори ринку праці, зокрема звіти про кількість відкритих вакансій і зайнятість у приватному секторі.
Навіть якщо дані з ринку праці виявляться слабшими за прогнози, долар може отримати підтримку завдяки уповільненню зміцнення юаня, можливому запровадженню митних тарифів щодо країн БРІКС, а також сезонним факторам, зазначили аналітики банку ING.
Євро за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,1646 порівняно з $1,1712 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,6%.
Курс фунта до долара впав на 1,2%, до $1,3382 з $1,3545 у понеділок.
Вартість долара в парі з єною підскочила на 1% і становить 148,7 єни проти 147,18 єни на закриття попередніх торгів.
Як пишуть японські ЗМІ, генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Японії Хіросі Моріяма оголосив про свій намір піти у відставку після поразки його партії на виборах до верхньої палати парламенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ
|Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ
|Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи
|«єОселя»: Українці отримали пільгових кредитів на житло від початку року на 8,4 мільярда
|Європейські ринки акцій знижуються на даних щодо інфляції, торговельної невизначеності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3631 грн/$1
Бізнес
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі