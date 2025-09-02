Європейські ринки акцій знижуються на даних щодо інфляції, торговельної невизначеності

Європейські фондові індекси помітно знижуються на торгах у вівторок.

Тиск на ринки акцій продовжує чинити невизначеність щодо торговельної політики Вашингтона після нещодавнього рішення апеляційного суду щодо мит. Минулого тижня суд постановив, що президент США Дональд Трамп незаконно скористався надзвичайними повноваженнями для запровадження мит на імпорт, оскільки запровадження торгових тарифів є прерогативою Конгресу. Мита, однак, поки що діють, оскільки суд відклав виконання постанови, і в адміністрації Трампа є час до 14 жовтня, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:40 к. ч. опустився на 0,72%, до 547,45 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,42%, німецький DAX - 1,16%, французький CAC 40 - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,78%, іспанський IBEX 35 - 1,06%.

Попередні дані статистичного управління Євросоюзу, опубліковані у вівторок, показали прискорення інфляції в єврозоні минулого місяця. Це зміцнило очікування трейдерів, що Європейський центральний банк не знижуватиме основні ставки на вересневому засіданні.

Зростання споживчих цін у регіоні в серпні прискорилося до 2,1% порівняно з 2% у липні. Аналітики в середньому очікували збереження темпів інфляції на рівні 2%.

Трейдери також стежать за ситуацією у Великій Британії перед публікацією чергового проєкту бюджету. Міністру фінансів країни Рейчел Рівз необхідно знайти нові джерела економії або підвищити податки, щоб поправити фінансове становище Британії. Це може виявитися політично складним завданням, враховуючи, що уряду вже довелося згорнути реформи системи соціального захисту через протидію законодавців, пише Bloomberg.

На цьому тлі прибутковість 30-річних держоблігацій Великої Британії у вівторок зросла до максимуму з 1998 року, а курс фунта впав більш ніж на 1% у парі з доларом.

Акції Nestle втрачають у ціні 1% під час торгів. Швейцарський виробник продуктів харчування відправив у відставку головного виконавчого директора Лорана Фрекса через службовий роман. Фрекс пропрацював на чолі Nestle лише рік. Новим CEO компанії призначено Філіпа Навратіла, який очолював бренд Nespresso.

Папери італійського Banca Monte dei Paschi di Siena подешевшали на 3%. Банк поліпшив пропозицію про купівлю конкурентаMediobanca, додавши в неї грошовий компонент. Monte Paschi також оголосив, що для успішного злиття йому тепер необхідна згода 35% акціонерів Mediobanca, а не 66,7%, як це було раніше.

Вартість акцій Mediobanca опустилася під час торгів на 2,6%.

Серед лідерів зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції Fresenius Medical Care (-5,2%). Аналітики UBS погіршили рекомендацію для паперів виробника обладнання для діалізу до "продавати" з "нейтрально", знизивши їхню прогнозну ціну до 38 євро з 43,5 євро.

Акції тютюнового концерну British American Tobacco (BAT) подешевшали на 2,3% слідом за погіршенням рекомендації для його паперів експертами RBC Capital Markets до "нижче ринку" з "на рівні ринку". Експерти RBC пояснюють своє рішення структурними проблемами в сегменті нових продуктів.

Капіталізація Centrica, яка оголосила про продовження до 2028 року терміну експлуатації двох АЕС у Великій Британії, в яких вона володіє 20%, впала на 1,5%.

Лідером зростання у зведеному індексі є папери швейцарської інвесткомпанії Partners Group (+4,6%), звітність якої за перше півріччя виявилася сильнішою за прогнози ринку.