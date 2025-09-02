Фінансові новини
02.09.25
18:17
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3631 грн/$1
12:33 02.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 2 вересня 2025 року.
|Показник
|01.09.2025
|02.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3697
|41.3631
|-0.015
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 вересня - 41,3722 грн.
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3631 грн/$1
