НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року - 1-й заступник голови

10:45 02.09.2025 |

Фінанси

 

Збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн з $250 млн у травні в межах статистичної похибки та підтверджує дієвість політики Національного банку, спрямованої на забезпечення привабливості гривневих активів й відносної стійкості валютного ринку, якщо порівнювати з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року, зазначив перший заступник голови НБУ) Сергій Ніколайчук.

"Ми у своїх прогнозах залишаємося відносно консервативними. Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року. На нашу думку, торік це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що у населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Ніколайчука, ймовірно, певною мірою попит був насичений минулого року.

"І протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", - додав перший заступник голови НБУ.

За останніми даними центробанку, у серпні цього року чистий попит населення на валюту збільшився приблизно до $356 млн, тоді як у серпні минулого року він становив $777 млн.

Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк зберігаємо фокус на питанні повернення валютної виручки та продовжуємо роботу з держорганами, щоб забезпечити комплексний підхід до його вирішення.

"Результати є досить непоганими. Обсяг експортної виручки, яка надійшла в Україну з-за кордону, за 2024 рік на $7,9 млрд, або на 19,5%, перевищив обсяг за 2023 рік. За підсумками першого півріччя 2025 року показники близькі до аналогічного періоду в 2024 році", - повідомив він.

Перший заступник голови НБУ також нагадав, що під час переходу до керованої гнучкості обмінного курсу восени 2023 року центробанк чітко заявив, що валютно-курсова політика є частиною загального монетарного інструментарію, націленого на виконання мандату - приведення інфляції до цілі 5% для досягнення цінової стабільності.

"Результати наших дій свідчать про те, що ми виконуємо те, що декларуємо", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

