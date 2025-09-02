Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 18:16
- |
- |
Ціни на золото досягли рекордного рівня понад 3500 доларів за унцію на тлі бетів на зниження процентних ставок і невизначеності щодо мит США
08:26 02.09.2025
Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у вівторок, оскільки постійні бети на зниження процентних ставок у США та підвищена невизначеність щодо торгових мит президента США Дональда Трампа змусили трейдерів віддати перевагу жовтому металу.
Слабкість долара, який торгувався поблизу місячного мінімуму, також сприяла зростанню цін на золото та інші метали.
Спотове золото подорожчало на 0,8% до рекордного рівня 3508,54 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку в 3578,20 доларів за унцію.
Останній раунд зростання цін на золото був викликаний підвищеною невизначеністю щодо торгових мит Трампа після того, як апеляційний суд минулого тижня визнав їх незаконними.
Хоча апеляційний суд заявив, що мита Трампа можуть залишатися в силі до середини жовтня, президент розкритикував це рішення і заявив, що оскаржить його у Верховному суді.
Цей розвиток подій викликав посилення невизначеності щодо економічного впливу мит Трампа, більша частина яких набула чинності в серпні. Будь-яке рішення проти мит також змусить Вашингтон переглянути нещодавні угоди з основними торговельними партнерами.
Постійні бети на зниження ставки в вересні також сприяли зростанню цін на золото, навіть незважаючи на те, що дані, опубліковані минулого тижня, показали, що інфляція залишається стійкою.
За даними CME Fedwatch, ринки оцінювали ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у вересні майже в 85%.
Це сталося навіть попри те, що дані індексу цін PCE за липень показали, що інфляція залишається стійкою і продовжує перевищувати річний цільовий показник ФРС у 2%.
Голова ФРС Джером Пауелл раніше в серпні сигналізував, що ФРС розглядає можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, але все ще не взяв на себе зобов'язання щодо цього кроку через побоювання щодо стійкої інфляції.
