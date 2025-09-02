Фінансові новини
Долар під тиском через повернення трейдерів після вихідних на честь Дня праці
08:13 02.09.2025 |
Американський долар продемонстрував слабке відновлення на початку азіатських торгів після декількох днів продажів, напередодні відкриття американських ринків у вівторок після вихідних на честь Дня праці.
Індекс долара піднявся на 0,1% до 97,709, досягнувши в понеділок найнижчого рівня з 28 липня після п'яти днів поспіль падіння, оскільки інвестори шукали альтернативні прихистки, такі як золото, ціни на яке торгувалися трохи нижче рекордних рівнів.
Трейдери продавали долар, оскільки атаки президента США Дональда Трампа на Федеральний резерв, включаючи його рішення про звільнення губернатора Лізи Кук, викликають побоювання, що Білий дім підриває незалежність центрального банку в той час, коли питання про початок зниження процентних ставок далеко не ясне.
«Федеральний резерв може бути готовий до початку циклу зниження ставок», - сказав Кріс Вестон, глава відділу досліджень Pepperstone Group в Мельбурні. «Люди бачать привабливість золота».
Золото було на шляху до шостого дня зростання після досягнення в понеділок найвищої ціни з 21 квітня. Воно подорожчало на 0,2% до 3482,55 доларів за тройську унцію, тоді як срібло подешевшало на 1,2% після досягнення 14-річного максимуму.
До японської єни долар зміцнився на 0,1% до 147,33 єни, залишаючись у торговому каналі, в якому він перебуває з початку серпня.
Економічні дані США за серпень будуть у центрі уваги наприкінці цього тижня, оскільки аналітики ринку намагаються з'ясувати, наскільки політика Трампа впливає на промислову діяльність та ринок праці. Очікувані дані включають індекси ISM у сфері виробництва та послуг, а також звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.
Євро трохи знизився, на даний момент в Азії він торгується з пониженням на 0,03% до 1,1707 долара, після того як опубліковані в понеділок дані показали, що індекс PMI у виробничій сфері єврозони за версією HCOB у серпні зріс вперше за три роки. Дані про споживчі ціни за той самий місяць будуть опубліковані пізніше у вівторок.
Австралійський долар взяв перерву після п'яти днів зростання, торгуючись на 0,1% нижче, на рівні 0,6549 долара, що є майже найвищим показником за останні два тижні.
Ківі торгувався без змін на рівні 0,5903 долара після триденного зростання, яке підштовхнуло валюту до двотижневого максимуму.
Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3539 долара, знизившись на 0,1% за день, відступивши від двотижневого максимуму, досягнутого в понеділок.
