Азіатські акції різноспрямовані через ставки в США та обережність щодо мит. Китай падає з недавніх піків

Азіатські акції у вівторок були змішаними, оскільки невизначеність щодо торгових мит США та зниження процентних ставок змусила інвесторів утриматися від дій, а китайські ринки впали з недавніх піків після неоднозначних даних за серпень.

Регіональні ринки не мали безпосередніх торгових сигналів після вихідного дня на ринку США в понеділок. Однак ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% під час азіатських торгів, оскільки судова справа щодо торгових мит президента Дональда Трампа та невизначеність щодо майбутнього засідання Федеральної резервної системи США змусили інвесторів утримуватися від ризикованих операцій.

Увага також прикута до ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані наприкінці цього тижня і, ймовірно, вплинуть на очікування щодо зниження ставок. Незважаючи на опубліковані минулого тижня дані про стійку інфляцію, ринки, як і раніше, в основному очікують зниження ставок у вересні.

Перспектива зниження процентних ставок у США підтримувала азіатські акції протягом серпня і надавала певну підтримку в останні сесії.

Японський Nikkei 225 зріс на 0,5%, а індекс TOPIX - на 0,7%.

Південнокорейський KOSPI показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,9% після того, як дані про інфляцію індексу споживчих цін за серпень виявилися нижчими за очікувані, що відкрило можливість для подальшого зниження ставок Банком Кореї.

Індекс Straits Times у Сінгапурі піднявся на 0,4%, тоді як австралійські акції знизилися через слабкі дані.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,9% і 0,8% відповідно. Обидва індекси торгувалися нижче багаторічних максимумів, досягнутих минулого тижня, і, судячи з усього, після блискучих результатів у серпні їм належало пройти певну консолідацію.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,7%.

Слабкі показники індексу менеджерів із закупівель за серпень, опубліковані протягом останніх двох днів, послабили оптимізм щодо китайських ринків, утримуючи їх у межах діапазону з понеділка.

Дані урядового індексу PMI показали більший, ніж очікувалося, спад виробничої активності, тоді як дані приватного індексу PMI показали, що виробничий сектор у серпні несподівано зріс, хоча і повільними темпами.

Ці показники вказали на деяке падіння ділової активності в Китаї через вичерпання підтримки з боку Пекіна, що, в свою чергу, може спричинити подальше ослаблення другої за величиною економіки світу. Однак очікується, що тривале економічне ослаблення спонукає Пекін до вжиття ще більш стимулюючих заходів.

Акції гонконгських і китайських виробників мікросхем показали найгірші результати у вівторок, оскільки вони зіткнулися з деяким фіксуванням прибутку після того, як ставки на більшу самодостатність Китаю в галузі штучного інтелекту сприяли зростанню сектора в серпні.

Виробник чіпів для штучного інтелекту Cambricon Technologies Corp Ltd у вівторок продемонстрував різкі коливання, тоді як акції компаній Semiconductor Manufacturing International Corp і Hua Hong Semiconductor Ltd, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, впали майже на 6% кожна.

Австралійський індекс ASX 200 у вівторок впав на 0,3% під тиском даних про внесок чистого експорту у другому кварталі, який виявився нижчим за очікуваний.

Дані показали, що експорт основних товарів Австралії вніс набагато менший внесок у валовий внутрішній продукт у другому кварталі, ніж очікувалося. Дані про ВВП будуть опубліковані в середу і можуть виявитися гіршими, ніж очікувалося. Консенсус-прогноз ринку передбачає зростання на 0,5% у порівнянні з попереднім кварталом.

Проте Австралія зафіксувала менший, ніж очікувалося, дефіцит поточного рахунку в другому кварталі.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився у вівторок на 0,2% вище, але з кінця серпня зазнавав значних втрат через введення Трампом 50% торгових мит проти країни.

Хоча частина цих втрат була компенсована сильними економічними даними з Індії, настрої щодо місцевих ринків залишалися в основному негативними. Рупія стабілізувалася після досягнення рекордного мінімуму проти долара в понеділок.

У понеділок Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити всі мита на американські товари до нуля, навіть незважаючи на те, що минулого тижня прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з лідерами Китаю та Росії, дещо протистоячи тиску з боку Вашингтона.

Торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі в основному провалилися, оскільки минулого тижня набули чинності мита Трампа. Мита спрямовані на обмеження закупівель Індією російської нафти, при цьому американські чиновники стверджують, що Нью-Делі фінансував війну Росії з Україною.

Однак Індія досі в основному відхиляла заклики обмежити імпорт російської нафти, враховуючи, що країна сильно залежить від іноземної нафти.