Підприємці цьогоріч отримали ₴55,3 мільярда доступних кредитів

Бізнес із початку 2025 року отримав 18,6 тис. пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 55,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

«З початку 2025 року бізнес залучив 18,6 тис. пільгових кредитів на загальну суму 55,3 млрд грн. З них минулого тижня - 567 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше отримують кредити підприємства, що працюють в переробній промисловості, агросекторі, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

За структурою кредитування від початку цього року найбільші суми спрямовано на: переробку - 15,7 млрд грн; інвестиційні проєкти - 14,6 млрд грн та підтримку бізнесу в зонах високого воєнного ризику - 13,2 млрд грн.

Загалом від старту програми, у лютому 2020 року, бізнес залучив 123 тис. кредитів на суму близько 421,3 млрд грн, з них понад 88 тис. кредитів на суму 331,7 млрд грн - від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.