Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підприємці цьогоріч отримали ₴55,3 мільярда доступних кредитів
Бізнес із початку 2025 року отримав 18,6 тис. пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 55,3 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
«З початку 2025 року бізнес залучив 18,6 тис. пільгових кредитів на загальну суму 55,3 млрд грн. З них минулого тижня - 567 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що найчастіше отримують кредити підприємства, що працюють в переробній промисловості, агросекторі, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
За структурою кредитування від початку цього року найбільші суми спрямовано на: переробку - 15,7 млрд грн; інвестиційні проєкти - 14,6 млрд грн та підтримку бізнесу в зонах високого воєнного ризику - 13,2 млрд грн.
Загалом від старту програми, у лютому 2020 року, бізнес залучив 123 тис. кредитів на суму близько 421,3 млрд грн, з них понад 88 тис. кредитів на суму 331,7 млрд грн - від початку воєнного стану.
Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк оцінив стійкість банків та банківської системи
|Частка проблемних кредитів в банках України опустилася до рівня 2015 року, – НБУ
|Регулятор фондового ринку схвалив пілотний проєкт з об'єднання інвестфондів
|Підприємці цьогоріч отримали ₴55,3 мільярда доступних кредитів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.09.25
|Європейські ринки акцій зростають на початку тижня
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo