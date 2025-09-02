ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.09.25

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому - 26,1%. Водночас це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.