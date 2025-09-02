Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій зростають на початку тижня

13:33 01.09.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно піднімаються в понеділок, інвестори оцінюють статдані про ділову активність і чекають публікації звіту про безробіття в єврозоні.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:24 EET піднявся на 0,39% - до 552,31 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,27%, німецький DAX - 0,56%, французький CAC 40 - 0,44%, італійський FTSE MIB - 0,59%. Іспанський IBEX 35 опускається на 0,25%.

Фінальне значення серпневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 50,7 пункту порівняно з 49,8 пункту в липні.

Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання активності в секторі. Промисловий PMI перевищив цю позначку вперше з квітня 2022 року.

Промисловий PMI у Німеччині підвищився до 49,8 з 49,1 пункту, у Франції - до 50,4 з 48,2 пункту, в Італії - також до 50,4 з 49,8 пункту, в Іспанії - до 54,3 з 51,9 пункту.

Дані про безробіття у валютному блоці буде опубліковано о 12.00 EET. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що показник у липні залишився на червневому рівні в 6,2%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції фінського виробника вантажопідйомної техніки Konecranes Oyj, що підскочили на 5,5%.

Ціна паперів фармкомпанії Zealand Pharma підвищується на 4,6%, виробника медичного обладнання Carl Zeiss Meditec - на 4,2%.

Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування паперів ІТ-компанії Amadeus It Group, що знижуються на 2,2%.

Капіталізація Novo Nordisk піднімається на 3% після того, як данська фармацевтична компанія повідомила, що її препарат для зниження ваги Wegovy знижує ризики інфаркту.

Ринкова вартість данського оператора вітропарків Orsted A/S піднімається на 2,8% на новині, що норвезька Equinor ASA придбає акції компанії на суму 6 млрд данських крон ($939 млн).

У Франкфурті акції Sartorius дорожчають на 3,3%, Rheinmetall - на 2,2%.

У Парижі активно зростає ціна паперів автовиробників Renault і Stellantis (на 2,4% і 2,1% відповідно), а також аерокосмічного концерну Airbus і виробника алкогольних напоїв Pernod Ricard (на 1,6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес