Європейські ринки акцій зростають на початку тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно піднімаються в понеділок, інвестори оцінюють статдані про ділову активність і чекають публікації звіту про безробіття в єврозоні.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:24 EET піднявся на 0,39% - до 552,31 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,27%, німецький DAX - 0,56%, французький CAC 40 - 0,44%, італійський FTSE MIB - 0,59%. Іспанський IBEX 35 опускається на 0,25%.

Фінальне значення серпневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 50,7 пункту порівняно з 49,8 пункту в липні.

Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання активності в секторі. Промисловий PMI перевищив цю позначку вперше з квітня 2022 року.

Промисловий PMI у Німеччині підвищився до 49,8 з 49,1 пункту, у Франції - до 50,4 з 48,2 пункту, в Італії - також до 50,4 з 49,8 пункту, в Іспанії - до 54,3 з 51,9 пункту.

Дані про безробіття у валютному блоці буде опубліковано о 12.00 EET. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що показник у липні залишився на червневому рівні в 6,2%.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції фінського виробника вантажопідйомної техніки Konecranes Oyj, що підскочили на 5,5%.

Ціна паперів фармкомпанії Zealand Pharma підвищується на 4,6%, виробника медичного обладнання Carl Zeiss Meditec - на 4,2%.

Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування паперів ІТ-компанії Amadeus It Group, що знижуються на 2,2%.

Капіталізація Novo Nordisk піднімається на 3% після того, як данська фармацевтична компанія повідомила, що її препарат для зниження ваги Wegovy знижує ризики інфаркту.

Ринкова вартість данського оператора вітропарків Orsted A/S піднімається на 2,8% на новині, що норвезька Equinor ASA придбає акції компанії на суму 6 млрд данських крон ($939 млн).

У Франкфурті акції Sartorius дорожчають на 3,3%, Rheinmetall - на 2,2%.

У Парижі активно зростає ціна паперів автовиробників Renault і Stellantis (на 2,4% і 2,1% відповідно), а також аерокосмічного концерну Airbus і виробника алкогольних напоїв Pernod Ricard (на 1,6%).