02.09.25
02:17
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3697 грн/$1
13:25 01.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 1 вересня 2025 року.
|Показник
|29.08.2025
|01.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3021
|41.3697
|0.16
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 1 вересня - 41,3203 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
