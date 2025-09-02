Фінансові новини
За тиждень Нацбанк продав 573 мільйон доларів
09:01 01.09.2025 |
За тиждень з 25 по 29 серпня Національний банк України продав на міжбанку 573 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 25 по 29 серпня Нацбанк продав на міжбанку 573 млн дол, що на 21,85 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
