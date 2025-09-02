Фінансові новини
Золото дорожчає на тлі бетів на зниження ставок у США; срібло досягає 14-річного максимуму
08:08 01.09.2025 |
У понеділок золото досягло більш ніж чотиримісячного максимуму, оскільки зростання бетів на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США цього місяця підвищило привабливість дорогоцінного металу, а срібло вперше за більш ніж десятиліття подорожчало вище 40 доларів за унцію.
О 04:38 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 3470,69 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 квітня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,8% до 3543,70 доларів.
Спотове срібло подорожчало на 1,6% до 40,31 долара за унцію, що є найвищим показником з вересня 2011 року.
«М'які коментарі представника ФРС Дейлі допомогли трейдерам не звертати уваги на вищі показники базового індексу PCE в п'ятницю і залишили відкритою можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів цього місяця», - сказав старший аналітик City Index Мет Сімпсон.
«Однак, апеляційний суд США також визнав більшість мит (президента США Дональда) Трампа незаконними, що сьогодні ще більше тисне на долар США і підштовхує золото до чотиримісячного максимуму».
Дані показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США зріс на 0,2% у місячному вимірі та на 2,6% у річному вимірі, що відповідає очікуванням.
У п'ятницю в соцмережах президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі знову висловила свою підтримку зниженню процентної ставки, враховуючи ризики для ринку праці.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери наразі оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів пізніше цього місяця, у 87%.
Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
Зараз увага переходить до даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані в п'ятницю і які можуть визначити розмір очікуваного зниження ставок ФРС пізніше цього місяця.
Що стосується торгівлі, то торговий представник США Джеймісон Грір заявив у неділю, що адміністрація Трампа продовжує переговори з торговими партнерами, незважаючи на рішення апеляційного суду США про незаконність більшості мит, введених Трампом.
Платина подорожчала на 0,9% до 1376,95 доларів, а паладій піднявся на 0,8% до 1118,12 доларів.
