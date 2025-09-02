Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії: Японія і Південна Корея падають через збитки американських технологічних компаній; Гонконг піднімається на тлі китайського PMI
07:39 01.09.2025 |
Більшість азіатських фондових ринків в понеділок продемонстрували падіння, причому Японія і Південна Корея очолили збитки через слабкість технологічних компаній на Волл-стріт, тоді як Гонконг піднявся після того, як приватне опитування показало відновлення виробничої активності в Китаї.
Падіння відбулося після п'ятничних втрат на Волл-стріт, де сектори з високою часткою технологій показали гірші результати, що спричинило регіональний розпродаж акцій азіатських компаній, пов'язаних з технологіями.
Інвестори залишалися обережними напередодні оприлюднення даних про ринок праці та макроекономіку США, а також через триваючу невизначеність щодо торгівлі та мит.
Ф'ючерси на американські фондові індекси в понеділок піднялися в Азії.
Токійський індекс Nikkei 225 впав приблизно на 2% на початку торгів під тиском падіння акцій великих експортерів і технологічних компаній.
Акції Advantest Corp. впали більш ніж на 9%, а акції SoftBank Group - майже на 7%.
Японський індекс TOPIX торгувався з пониженням на 0,8%.
У Південній Кореї індекс KOSPI також втратив позиції, впавши на 1,1%.
Акції Samsung Electronics впали на 2,5%, а акції SK Hynix Inc в понеділок знизилися на 4,5%.
Минулого тижня США скасували дозволи для Samsung і SK Hynix на придбання напівпровідникового обладнання для своїх китайських заводів з виробництва мікросхем.
В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії впав на 0,7%.
Індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився, а індекс Nifty 50 в Індії зріс на 0,4%.
Приватне опитування, проведене в понеділок, показало, що в серпні виробнича активність в Китаї зросла найшвидшими темпами за останні п'ять місяців на тлі послаблення торговельних суперечок між США і Китаєм.
Ці дані контрастують з офіційними показниками, які в серпні продемонстрували п'яте поспіль скорочення, але викликали оптимізм.
Індекс Shanghai Composite зріс на 0,1%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 практично не змінився.
Індекс Hang Seng у Гонконзі значно зріс приблизно на 2%, випередивши регіональних конкурентів, оскільки інвестори розцінили відновлення PMI як потенційний ранній сигнал відновлення промислового попиту в Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ
|Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ
|Долар різко посилив зростання на тлі попиту на захисні активи
|«єОселя»: Українці отримали пільгових кредитів на житло від початку року на 8,4 мільярда
|Європейські ринки акцій знижуються на даних щодо інфляції, торговельної невизначеності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3631 грн/$1
Бізнес
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі