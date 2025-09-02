Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції в Азії: Японія і Південна Корея падають через збитки американських технологічних компаній; Гонконг піднімається на тлі китайського PMI

07:39 01.09.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових ринків в понеділок продемонстрували падіння, причому Японія і Південна Корея очолили збитки через слабкість технологічних компаній на Волл-стріт, тоді як Гонконг піднявся після того, як приватне опитування показало відновлення виробничої активності в Китаї.

Падіння відбулося після п'ятничних втрат на Волл-стріт, де сектори з високою часткою технологій показали гірші результати, що спричинило регіональний розпродаж акцій азіатських компаній, пов'язаних з технологіями.

Інвестори залишалися обережними напередодні оприлюднення даних про ринок праці та макроекономіку США, а також через триваючу невизначеність щодо торгівлі та мит.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в понеділок піднялися в Азії.

Токійський індекс Nikkei 225 впав приблизно на 2% на початку торгів під тиском падіння акцій великих експортерів і технологічних компаній.

Акції Advantest Corp. впали більш ніж на 9%, а акції SoftBank Group - майже на 7%.

Японський індекс TOPIX торгувався з пониженням на 0,8%.

У Південній Кореї індекс KOSPI також втратив позиції, впавши на 1,1%.

Акції Samsung Electronics впали на 2,5%, а акції SK Hynix Inc в понеділок знизилися на 4,5%.

Минулого тижня США скасували дозволи для Samsung і SK Hynix на придбання напівпровідникового обладнання для своїх китайських заводів з виробництва мікросхем.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії впав на 0,7%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився, а індекс Nifty 50 в Індії зріс на 0,4%.

Приватне опитування, проведене в понеділок, показало, що в серпні виробнича активність в Китаї зросла найшвидшими темпами за останні п'ять місяців на тлі послаблення торговельних суперечок між США і Китаєм.

Ці дані контрастують з офіційними показниками, які в серпні продемонстрували п'яте поспіль скорочення, але викликали оптимізм.

Індекс Shanghai Composite зріс на 0,1%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 практично не змінився.

Індекс Hang Seng у Гонконзі значно зріс приблизно на 2%, випередивши регіональних конкурентів, оскільки інвестори розцінили відновлення PMI як потенційний ранній сигнал відновлення промислового попиту в Китаї.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес