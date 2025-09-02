Акції в Азії: Японія і Південна Корея падають через збитки американських технологічних компаній; Гонконг піднімається на тлі китайського PMI

Більшість азіатських фондових ринків в понеділок продемонстрували падіння, причому Японія і Південна Корея очолили збитки через слабкість технологічних компаній на Волл-стріт, тоді як Гонконг піднявся після того, як приватне опитування показало відновлення виробничої активності в Китаї.

Падіння відбулося після п'ятничних втрат на Волл-стріт, де сектори з високою часткою технологій показали гірші результати, що спричинило регіональний розпродаж акцій азіатських компаній, пов'язаних з технологіями.

Інвестори залишалися обережними напередодні оприлюднення даних про ринок праці та макроекономіку США, а також через триваючу невизначеність щодо торгівлі та мит.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в понеділок піднялися в Азії.

Токійський індекс Nikkei 225 впав приблизно на 2% на початку торгів під тиском падіння акцій великих експортерів і технологічних компаній.

Акції Advantest Corp. впали більш ніж на 9%, а акції SoftBank Group - майже на 7%.

Японський індекс TOPIX торгувався з пониженням на 0,8%.

У Південній Кореї індекс KOSPI також втратив позиції, впавши на 1,1%.

Акції Samsung Electronics впали на 2,5%, а акції SK Hynix Inc в понеділок знизилися на 4,5%.

Минулого тижня США скасували дозволи для Samsung і SK Hynix на придбання напівпровідникового обладнання для своїх китайських заводів з виробництва мікросхем.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії впав на 0,7%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився, а індекс Nifty 50 в Індії зріс на 0,4%.

Приватне опитування, проведене в понеділок, показало, що в серпні виробнича активність в Китаї зросла найшвидшими темпами за останні п'ять місяців на тлі послаблення торговельних суперечок між США і Китаєм.

Ці дані контрастують з офіційними показниками, які в серпні продемонстрували п'яте поспіль скорочення, але викликали оптимізм.

Індекс Shanghai Composite зріс на 0,1%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 практично не змінився.

Індекс Hang Seng у Гонконзі значно зріс приблизно на 2%, випередивши регіональних конкурентів, оскільки інвестори розцінили відновлення PMI як потенційний ранній сигнал відновлення промислового попиту в Китаї.