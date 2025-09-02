Долар коливається, оскільки інвестори очікують на показники ринку праці США

У понеділок долар вагається, оскільки ринки очікують на низку даних про ринок праці США, які можуть визначити розмір очікуваного зниження ставки Федерального резерву в кінці цього місяця.

Трейдери також продовжують оцінювати дані про інфляцію в США, опубліковані в п'ятницю, і рішення суду про незаконність більшості мит Дональда Трампа, а також триваючу суперечку президента США з ФРС щодо його спроби звільнити губернатора Лізу Кук.

Долар подорожчав на 0,1% проти єни до 147,20 на початку азіатської сесії, після того як у п'ятницю він продемонстрував місячне зниження на 2,5% проти японської валюти.

Євро подорожчав на 0,1% до 1,1693 долара, а фунт стерлінгів піднявся на 0,05% до 1,3510 долара. Американські ринки в понеділок закриті через свято.

Цього тижня в центрі уваги інвесторів буде п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, якому передуватимуть дані про вакансії та зайнятість у приватному секторі.

«Ринки будуть уважно стежити за цими даними, щоб оцінити стан ринку праці... будь-які негативні сюрпризи в даних про ринок праці США цього тижня посилять очікування ринку щодо зниження ставки, і це дасть нам додаткові підказки щодо того, чи буде це звичайне зниження на 25 базисних пунктів, чи надзвичайне зниження на 50 базисних пунктів», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

За даними CME FedWatch Tool, інвестори наразі оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця, у 87%.

По відношенню до кошика валют долар знизився на 0,04% до 97,79, продемонструвавши у п'ятницю місячне падіння на понад 2%.

Окрім очікувань щодо ставок, на долар також тиснуть побоювання щодо незалежності ФРС, оскільки Трамп активізує свою кампанію з метою посилення впливу на монетарну політику.

Судове засідання щодо спроби Трампа звільнити губернатора ФРС Кук завершилося в п'ятницю без негайного рішення щодо безпрецедентної судової суперечки, що означає, що вона поки що залишиться на своїй посаді.

Водночас невизначеність щодо мит Трампа продовжує зберігатися.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив у неділю, що адміністрація Трампа продовжує переговори з торговими партнерами, незважаючи на рішення апеляційного суду США про те, що більшість мит Трампа є незаконними.

«Я сумніваюся, що це вплине на ринок, якщо мита залишаться в силі, і навіть якщо вони будуть визнані незаконними, я думаю, що Трамп знайде інший законний шлях для їх впровадження», - сказав Конг.

Що стосується інших валют, австралійський долар зріс на 0,18% до 0,6548 долара, а новозеландський долар також зріс на 0,17% до 0,5904 долара.

Офшорний юань стабілізувався поблизу п'ятничного максимуму за останні 10 місяців і останній раз становив 7,1216 за долар.

Юань отримав підтримку від твердих фіксацій центрального банку на внутрішньому ринку та активного внутрішнього фондового ринку, навіть незважаючи на те, що економіка Китаю продовжує зазнавати труднощів.

Дані, опубліковані в неділю, показали, що у серпні виробнича активність країни скоротилася п'ятий місяць поспіль, що свідчить про те, що виробники чекають на подальшу ясність щодо торговельної угоди зі США, а внутрішній попит залишається кволим.