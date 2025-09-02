Фінансові новини
02.09.25
18:16
S&P 500 завершив п'ятницю падінням через зниження акцій Dell і Nvidia
07:17 01.09.2025 |
Індекс S&P 500 завершив день падінням з рекордних максимумів у п'ятницю через зниження акцій Dell, Nvidia та інших компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, а інвестори аналізували дані про інфляцію, які свідчать про те, що мита почали впливати на ціни.
Dell впав майже на 9% і був серед лідерів падіння в S&P 500 після того, як високі виробничі витрати на сервери, оптимізовані для штучного інтелекту, та посилення конкуренції затьмарили оптимістичний прогноз компанії щодо попиту на інфраструктуру штучного інтелекту.
Nvidia впала на 3,4%, знизившись третій день поспіль. Квартальний звіт гіганта штучного інтелекту, опублікований у середу, не виправдав високих очікувань інвесторів, але підтвердив, що витрати, пов'язані з інфраструктурою штучного інтелекту, залишаються високими.
«Сьогодні ми спостерігаємо лише слабкість у верхній частині ринку, у сфері технологій», - сказав Закарі Хілл, керівник відділу управління портфелем Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна. «Це не перший раз, коли ми відчуваємо певні побоювання щодо надмірних інвестицій у штучний інтелект, відсутності можливостей монетизації та інших подібних речей».
У липні споживчі витрати в США зросли найбільше за чотири місяці, а інфляція у сфері послуг прискорилася, але економісти не вірили, що ознаки сильного внутрішнього попиту завадять Федеральному резерву знизити процентні ставки наступного місяця на тлі погіршення ситуації на ринку праці. Звіт Міністерства торгівлі, опублікований у п'ятницю, показав помірний ціновий тиск з боку мит на імпорт.
У п'ятницю також закінчилося звільнення від мита на імпорт посилок вартістю до 800 доларів, що призвело до підвищення витрат для підприємств і, відповідно, споживачів.
Трейдери очікують, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні у вересні.
«Навіть якщо ми побачимо зростання інфляції, що, схоже, і відбувається, ФРС може не звертати на це уваги, враховуючи, що це буде пов'язано з митами і матиме тимчасовий характер», - сказав Джим Смігель, головний інвестиційний директор SEI.
Американський фондовий ринок буде закритий у понеділок через свято Дня праці.
Очікування зниження процентних ставок сприяли тому, що індекс S&P 500 і індекс Dow, що включає акції провідних компаній, продемонстрували зростання четвертий місяць поспіль, а індекс Nasdaq, що включає акції технологічних компаній, продемонстрував зростання п'ятий місяць поспіль.
Акції Alibaba в США злетіли на 13% і були серед найбільш торгуваних на Волл-стріт після того, як китайська компанія повідомила про більш сильне, ніж очікувалося, квартальне зростання в сегменті хмарних обчислень, що було обумовлено попитом, пов'язаним з штучним інтелектом. Крім того, Wall Street Journal повідомив, що Alibaba розробила новий чіп штучного інтелекту.
Індекс S&P 500 знизився на 0,64% і завершив сесію на рівні 6460,26 пунктів на наступний день після досягнення рекордного закриття.
Nasdaq знизився на 1,15% до 21 455,55 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,20% до 45 544,88 пунктів.
Шість з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з охороною здоров'я, що піднялася на 0,73%, за нею слідує зростання на 0,64% у секторі споживчих товарів першої необхідності. Індекс S&P 500 у секторі технологій впав на 1,63%.
Індекс Russell 2000, що відображає динаміку акцій невеликих компаній, знизився на 0,5%, але за серпень продемонстрував зростання на 7%.
За місяць індекс S&P 500 зріс на 1,9%, Dow - на 3,2%, а Nasdaq - на 1,6%.
Голова ФРС Крістофер Воллер, кандидат на посаду глави центрального банку, заявив у четвер, що хоче почати знижувати ставки наступного місяця, відповідно до закликів президента Дональда Трампа знизити вартість запозичень.
Судове засідання щодо спроби Трампа звільнити голову ФРС Лізу Кук завершилося в п'ятницю без негайного рішення судді, який розглядав цю безпрецедентну судову справу, що означає, що керівник центрального банку США поки що залишиться на своїй посаді.
Акції виробника мікросхем Marvell впали майже на 19% після прогнозу квартального доходу нижче очікувань.
Глобальний економічний лідер Caterpillar впав на 3,65% на наступний день після того, як виробник важкої техніки прогнозував підвищення витрат, пов'язаних з митами, на 2025 рік.
Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,3 до 1.
S&P 500 зафіксував 21 новий максимум і жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 76 нових максимумів і 67 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 14,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,4 млрд акцій за попередні 20 сесій.
