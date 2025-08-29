Авторизация

Долар дорожчає до основних світових валют перед публікацією статданих щодо економіки США

15:49 29.08.2025

Фінанси

 

Долар зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю перед публікацією доповіді міністерства торгівлі США про доходи та витрати американців, що включає важливий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).

Статистика буде опублікована о 15:30 EET.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

У серпні DXY втратив 2% у зв'язку з підвищенням очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезервом на тлі сигналів ослаблення американського ринку праці.

Член ради керівників ФРС Крістофер Воллер заявив під час заходу в Маямі в четвер, що він виступає за серію знижень базової відсоткової ставки, розпочати яку слід у вересні. Воллер наполягав на зменшенні ставки на липневому засіданні, і тепер "ще більше впевнений", що це було правильним.

Він зазначив, що останні дані з ринку праці свідчать про збереження несприятливих трендів. За словами Воллера, ситуація на цьому ринку може бути гіршою, ніж видається на перший погляд.

"Сукупність даних і прогнозів визначить, наскільки швидко нам потрібно опускати ставку до нейтрального рівня. Наразі я чекаю її додаткового зниження в наступні 3-6 місяців, і темпи цього зниження залежатимуть від статистики", - сказав Воллер, слова якого наводить Market Watch.

Він додав також, що не вважає за необхідне опускати ставку одразу на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні, але може змінити свою думку, якщо серпневі дані з безробіття покажуть спад на ринку праці, тоді як темпи інфляції залишаться стриманими.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,1663 порівняно з $1,1685 на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в серпні збільшилися на 0,8% у річному вираженні, повідомило в п'ятницю Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані. Темпи зростання сповільнилися порівняно з 0,9% у липні. Аналітики в середньому очікували збереження інфляції у Франції в серпні на рівні 0,9%, за даними Trading Economics.

Курс фунта до долара під час торгів опустився до $1,3452 з $1,3511 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 147,24 єни проти 146,95 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,1310 юаня порівняно з 7,1204 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

