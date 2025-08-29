Європейські ринки акцій падають у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають на торгах у п'ятницю.

Інвестори аналізують європейські статдані та чекають на вихід ключових економічних даних у США, щоб скоригувати своє уявлення про перспективи зниження процентних ставок провідними світовими центробанками.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 12:25 EET опустився на 0,6%, до 550,37 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,37%, німецький DAX - 0,56%, французький CAC 40 - 0,59%, італійський FTSE MIB - 0,58%, іспанський IBEX 35 - 1,03%.

Безробіття в Німеччині в серпні становило 6,3%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Показник збігся з консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics. Поточний рівень безробіття залишається незмінним з березня і є максимальним з вересня 2020 року.

Роздрібний продаж у ФРН у липні знизився на 1,5% відносно попереднього місяця, повідомило статистичне агентство Destatis. Падіння продажу стало найсильнішим із серпня 2024 року. Експерти в середньому прогнозували скорочення на 0,4%. У річному зіставленні продаж зріс на 1,9%.

Національний статистичний інститут Insee підтвердив оцінку зростання французького ВВП у другому кварталі. Економіка країни у квітні-червні зросла на 0,3% порівняно із попередніми трьома місяцями.

Споживчі витрати у Франції в липні скоротилися на 0,3% порівняно із попереднім місяцем, тоді як консенсус-прогноз передбачав зниження на 0,2%.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у серпні збільшилися на 0,8% у річному вираженні. У липні їхнє зростання становило 0,9% і аналітики очікували, що інфляція залишатиметься на тому самому рівні. У помісячному зіставленні ціни зросли на 0,5% після підйому на 0,3% місяцем раніше.

В Іспанії річна інфляція, розрахована відповідно до гармонізованих стандартів ЄС, у серпні становила 2,7%, як і в липні. Порівняно з попереднім місяцем ціни не змінилися, тоді як експерти прогнозували їхній підйом на 0,1%.

Роздрібний продаж в Іспанії в липні зріс на 4,7% у річному зіставленні та скоротився на 0,4% у помісячному. У червні зростання продажу становило 6,2% і 1,2% відповідно.

Пізніше в п'ятницю опублікують серпневі дані щодо інфляції в Німеччині, а також статистику за витратами і доходами американців за липень, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE), на який орієнтується Федрезерв.

Найбільше зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій норвезького виробника лосося Bakkafrost (на 3,3%).

NatWest Group, Lloyds Banking Group і Barclays Plc лідирують у зниженні в складі зведеного індексу, втрачаючи 3,8-4,7% капіталізації після того, як впливовий аналітичний центр запропонував запровадити податок на надприбуток, отриманий комерційними банками Великої Британії внаслідок політики кількісного пом'якшення, яку проводив Банк Англії.

Значно підвищується ринкова вартість компаній оборонного сектора: Rheinmetall додає 3,2%, Hensoldt - 3%, Renk - 2,8%, Leonardo - 1,7%, Saab - 1,4%, Thales - 0,7%.

Тим часом папери автовиробників помітно дешевшають, зокрема Volkswagen - на 1,4%, Porsche - на 1,3%, Stellantis - на 1,2%, Mercedes-Benz - на 1,1%, BMW AG - на 0,9%.

Технологічні компанії також скорочують капіталізацію: Infineon Technologies - на 2,4%, SAP і STMicroelectronics - на 1,7%.

Ринкова вартість Remy Cointreau знижується на 1,5%, незважаючи на те, що французький виробник алкогольної продукції пом'якшив оцінку негативних наслідків торговельних мит для його показників у поточному році.