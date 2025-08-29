Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3021 грн/$1
12:33 29.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 29 серпня 2025 року.
|Показник
|28.08.2025
|29.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3102
|41.3021
|-0.02
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 29 серпня - 41,2602 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар дорожчає до основних світових валют перед публікацією статданих щодо економіки США
|Пам'ятні та інвестиційні монети цьогоріч принесли НБУ 346 мільйонів
|Європейські ринки акцій падають у п'ятницю
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3021 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.08.25
|Золото готується до місячного зростання на тлі слабкого долара та сподівань на зниження ставок у США
|Акції в Азії показали неоднозначні результати: Китай завершив успішний серпень, Японія впала через негативні дані
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай